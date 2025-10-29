У Покровську росіяни використовують тактику малих котлів, - військовий експерт Снєгирьов

Про це розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо.

"Покровська агломерація - це не тільки сам Покровськ, а відповідно Мирноград і Добропілля - великі промислові міста. Наразі окупанти намагаються створити низку так званих малих котлів. Як навколо Покровська, Мирнограда, так і намагаються втримати український контранаступ на Добропілльському напрямку. Тобто фактично мовиться про декілька ділянок фронту. При чому тактика малих котлів використовується окупантами навіть у самому Покровську. Самому Покровську або їй наразі тривають безпосередньо в центрі міста. Залізничний вокзал - це фактично центр міста. Крім того, бої тривають в районі другої школи і окупанти намагаються розвинути тактичні успіхи в напрямок промзони", - сказав він.

Дмитро Снєгирьов також розповів про ситуацію в Мирнограді. Зокрема у районі шахти 5/6 є накопичення малих штурмових груп.

"По Мирнограду інформація контраверсійна: заходять, не заходять, дещо верифіковано. Є зона контролю окупантів у районі шахти 5/6. Там є накопичення малих штурмових груп і адмінбудівлі використовуються в якості відповідно пунктів для операторів БПЛА. По відповідно Родинському. Родинське - це ключовий пункт української оборони. Чому запеклі бої - повз Родинське проходить асфальтована дорога, єдина. Це ключова локація сил оборони України. В Родинському окупантам вдалося закріпитися в районі дитячого садочка. Наразі Мили оборони України проводять контрдеверсійний характер заходів в моменті знищення цих штурмових груп. Основний удар окупантів по флангам українського угрупування. Це, відповідно, в районі Родинське і в районі населеного пункту Володимирівка. При чому з Володимирівки вони намагаються тиснути на Гришино, це знов-таки локації Сил оборони України", - розповів військовий експерт.