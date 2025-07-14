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OPINION

Політика "перевзування" Трампа доводить світ до сказу

Роман Безсмертний
14 липня, 2025 понедiлок
12:04
Погляд блог Роман Безсмертний

Президент Трамп дуже часто змінює позицію щодо російсько-української війни й це дає привід для аналізу і прогнозів всім аналітикам світу

Зміст

 У заплутаних трампівських висловлюваннях всі намагаються шукати якусь логіку і кінцеву мету. Часто оцінки заяв і дій президента Трампа полярні. Хорошим прикладом є британська газета The Telegraph, котра протягом двох днів надрукувала статті з кардинально протилежними позиціями. Звісно, це викликало дискусію. 

В одній статті йдеться про перелом у позиції Президента США на користь України. А в іншій стверджується, що Дональд Трамп веде Україну шляхом капітуляції. Автор першого матеріалу — редактор з питань оборони та міжнародних відносин видання The Telegraph Кон Кофлін. 

А про капітуляцію України пише історик і журналіст Овен Метьюз, котрий прославився на весь світ книгою "Облуда. За лаштунками історії війни Путіна проти України". У цій книзі він детально аналізує причини російського вторгнення в Україну 2022 року та перший рік війни, ґрунтуючись на власних репортажах з України та Росії. Метьюз робив репортажі з Росії у середині 1990-х років і очолював московське бюро журналу Newsweek упродовж 2006-2012 років. Овен Метьюз, мама якого Людмила Бібікова родом з Харкова, вважає, що висловлювання Трампа, котрі мають неоднозначний характер, говорять про його позицію явно на користь Путіна. А зовнішня політика "примх" - лише маскування в діях Трампа. 

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У чому можна погодитись з Метьюзом і Кофліном, а з чим категорично — ні. 

Перше. Більшість аналітиків не бачать яку роль у цій війні відіграє Україна. Ситуація залежить виключно від постачань зброї? Чи від українців і ЗСУ? ЗСУ — одна з найкращих армій світу. 

Друге. Програш України у війні — це кінець Європи. Острівна філософія утопічна, британець не розуміє континентального європейця. Поки ЗСУ тримає кордони за допомогою союзників, то європеєць може не боятися. 

Третє. Європа почала правильно діяти та формувати автономну систему безпеки. Майже всі аналоги зброї, за невеликим виключенням, є в Європі. Єдине: треба нарощувати виробництво. Економіка Європи сильна і якщо запуститься виробництво зброї, то США будуть не потрібні. От тільки запитання, а Трамп допускає, що російський солдат може крокувати Європою і що це означатиме для США? 

Четверте. Послаблення України тягне за собою посилення осі зла. І тоді виникають великі проблеми у США в Індо-Тихоокеанському регіоні.,

Пʼяте. Помилковим є твердження, що Китай переконає Росію зупинити війну. Це не так! В цьому дуеті лідирує Москва, не Пекін! В БРІКС (читайте — Вісь зла) головною є Росія. 

Пʼяте. Нема розуміння, що російсько-українська й ірано-ізраїльська війни — це одна війна на два фронти. Вісь зла проти коаліції добра! 

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Шосте. Путін — це злочинець і вбивця, який понесе відповідальність. Не можна будувати відносини, торгувати й домовлятися з такою особою. 

Сьоме. Зміна позицій Трампа повʼязані з відсутністю стратегії зовнішньої політики або з дотриманням політики ізоляціонізму США. Нову безпекову стратегію Пентагон має презентувати Дональду Трампу восени. До того часу не можна очікувати твердої позиції щодо допомоги Україні. 

Восьме. Трамп прагне аби світовий порядок будувався не навколо правил і норм, а навколо його персони. Це шлях до трагедії США. 

Джерело

Про автора. Роман Безсмертний, український політик, державний діяч, дипломат

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Роман Безсмертний
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Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Війна в Ізраїлі
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оборона та безпека
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