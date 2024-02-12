Поляки та зерно: сусіди дечого про нас не знають...
Я дуже люблю поляків. Я і сам трішки поляк, як нещодавно з'ясувалося
Але от висипати зерно на дорогу — це польські фермери-протестувальники реально дечого про українців не знають.
Але то таке. Хрін з ними, поговоримо трохи про соціалізм. Якось так сталося, що по всій Європі основною діяльністю фермерів стало не сіяння та збір, а пікетування.
Чому? Бо пікетування прибутковіше.
Чому? Бо колись уряди вирішили, що треба рятувати традиційний спосіб життя селян дотаціями. Як результат, фермери стали новими шахтарями. Себто, людьми, праця яких насправді не окупається та є формою соціальної допомоги.
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І справді, як так сталося, що за покоління ці люди з робітників перетворилися на суміш волоцюг та вимагачів?
Соціалізм не просто не працює. Він, курча, знищує. І починає з найважливішого — з голів.
Про автора: Віктор Трегубов, український журналіст, блогер, публіцист та громадсько-політичний діяч
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