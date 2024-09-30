Мабуть, щоб не було видно людської крові, яка стікає з цієї потвори…

Воно й правильно, звісно, гидко все це. Але. Чого це ми, як у старому одеському анекдоті, починаємо з "нашої перукарні"?

Систему міжнародного правосуддя давно зруйновано, а якщо чесно, то й не було її зовсім. Інакше як це можливо було б, що того ж Путіна звинувачують тільки у викраденні дітей, а про злочин безпідставної кривавої агресії проти України та українців рокам не йшлося і не йдеться?

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А як бути з тим, що ХАМАС, "Хезболла", біснуваті іранські аятоли досі вважаються суб’єктами права, а не об’єктами суду, покарання? А що з єменськими хуситами, які за іранської допомоги заблокували ключовий торговий морський шлях, обстрілюючи торгові судна безвідносно до прапора, під яким вони йдуть. Військово-морські армади колишніх володарів світу скупчилися тут же, в регіоні Червоного моря, і безсило спостерігають, як ці мавпи з ракетами та в пляжних шльопанцях нищать світову економіку.

…Тож не чіпайте Монголію, затиснуту між фашистською Росією і комуністичним Китаєм! Ліпше використайте її поведінку як ще один привід для постановки ключового питання: світові новий порядок потрібний, і в екстреному режимі!

І так, без війни тут не минеться. Уже не минеться.

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Про автора. Сергій Тихий, український журналіст, головний редактор Головної редакції оперативної аналітики Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ"

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