Про візит Путіна в Монголію
Все в цьому світі продається і купується, на жаль
Росія теж заплатить за візит свого лідера. Ціна питання (підтверджена) - на Монголію не розповсюджується заборона на експорт бензину і монголи не матимуть проблем на своєму ринку.
Зараз Монголія також вимагає зняти мита на 800 товарів, важливих для свого експорту. І, напевне, добʼється великих поступок.
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Окрім того, зараз Монголія торгується з Росією та Францією за те, хто отримає право будувати АЕС в цій країні. Поки шанси відносно рівні, й французи та росіяни говорять про свою перемогу.
Одним словом, коли ми говоримо про демократію, ми маємо також памʼятати, що на все є свій прайс. І у монголів, і у розвинутих демократій.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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