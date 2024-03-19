Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Потрібно скорочення функцій, а не міністерств
OPINION

Потрібно скорочення функцій, а не міністерств

Костянтин Жеваго
19 березня, 2024 вiвторок
12:18
Погляд Костянтин Жеваго

Арифметичне скорочення кількості центральних органів державної влади без докорінної зміни самого механізму — популістична профанація

Замість скорочення бюрократів нам потрібно скорочення бюрократії: зменшити функціонал міністерств, обмежити повноваження та вплив чиновників, провести — і це саме головне — дерегуляцію рутинних державних процесів та її автоматизацію. Але залишити ключові міністерства, притаманні розвиненим країнам світу та Європи, куди ми всі прагнемо, і які забезпечують функції існування суверенної держави. 

Теза перша: держави й справді забагато

Після повномасштабного вторгнення українська держава стала основним гравцем економіки. Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва нещодавно зазначила, що частка перерозподілу ВВП України через бюджет у вигляді податків зросла до 36%, що є найвищим показником для України й одним із найвищих у світі. Понад половина банківської системи — це держава. Один з двох найбільших поштових операторів — державний. Свої поїзди по залізничних рейках також може пускати лише держава, хоча на заході приватні поїзди — це норма. Цей список можна продовжувати нескінченно. 

Держава стала гравцем, який сам собі встановлює правила і сам себе контролює. І який може покарати конкурентів за тими правилами, які сам встановив. 

Цей гравець може примусово забрати/експропріювати приватний завод ніби для оборонних потреб, як це сталося із бізнесом, в якому моя родина має велику частку — виробником вантажних автомобілів та спецтехніки “АвтоКрАЗ”. 

Цей гравець може заарештувати директора компанії по вигаданій кримінальній справі та вимагати космічну суму застави в 4 мільярдів доларів США, як це сталося з іншим бізнесом, де моя родина також є акціонером. У вересні 2023 року директора Полтавського гірничозбагачувального комбінату помістили під варту з альтернативою заставою у майже 1 мільярд гривень, коли слідчі ДБР та прокурори офісу генпрокурора просили заставу 4 мільярди доларів США.

А ще цей гравець може розпочати стеження за журналістами, які йому не подобаються. Як це було із командою Bihus.info у заміському комплексі “Українське село”. СБУ залучила близько 30 співробітників, щоб стежити за журналістами-розслідувачами для залякування вільної та непідконтрольної преси в державі. 

Теза друга: держава не збирається ані економити, ані скорочувати свою владу

Скорочення чи збільшення кількості міністерств, про яке на останній пресконференції говорив президент Володимир Зеленський, і що підтвердив днями голова Уряду Денис Шмигаль. Держави ж стане менше? Ми ж зекономимо державні гроші? 

Насправді арифметичне скорочення кількості міністерств не гарантує нам нічого, жодної користі. 

Економії не буде — про це вже багато писали економісти, і це вже було в нашій історії. Міністерства скорочуватимуть шляхом укрупнення, тобто замість масових звільнень буде перекидання кадрів з одного відомства в інше. Звільнені чиновники одразу підуть на біржу праці, їм продовжать платити, але вже з іншої кишені. Плюс процес скорочення-укрупнення потребує юридичного та організаційного супроводу, на який держава також витратить гроші. 

Порядку не буде — під час масштабних кадрових змін, передачі справ від одного співробітника до іншого, ознайомлення нових керівників із новими співробітниками виникає управлінський хаос та втрачається час. І разом з тим сповільнюються всі бюрократичні процеси в державі — і це в ситуації, коли вони повинні бути максимально ефективними та швидкими. 

Вплив держави не скоротиться. Скорочення міністерств не гарантує самого головного для економіки України —  дерегуляції, не передбачає автоматизації та скорочення невластивих для держави функцій. 

Теза третя: то що ж робити 

Рецепти давно відомі. Замість скорочення бюрократів нам потрібна інша якість бюрократів та пропорційне скорочення бюрократії через зростання української економіки, ВВП. Потрібні чесні суди, верховенство права. Дієвий антимонопольний комітет. Ріст ВВП, і, відповідно збільшення податкових надходжень, що дасть можливість наймати якісних і коштовних спеціалістів-бюрократів, які здатні (як і в інших ефективних та найбільш розвинених країнах світу) виконувати свої функції щодо політик держави в усіх сферах життєдіяльності суверенної країни. 

Потрібно зменшити функціонал міністерств, вони мають лише встановлювати політики. А приватний сектор цілком може ці політики реалізовувати, зокрема й державним коштом — через систему відкритих тендерів. 

Потрібно обмежити повноваження та вплив чиновників, щоб вони не паралізували роботу бізнесу під час слідчих дій, не блокували повернення податків. 

Провести дерегуляцію та автоматизувати рутинні державні процеси, оцифрувати документи, забезпечити взаємодію державних баз даних. 

Теза четверта: чому ж вони насправді скорочують міністерства 

По-перше, це подобається виборцям, а такий популізм зараз притаманний керманичам в багатьох країнах світу. І хоча вибори ще нібито далеко, Офіс президента уважно слідкує за рейтингами. 

По-друге, міністерства та відомства втрачають своє значення. Поступово вони перебирають на себе декоративну, церемоніальну та формальну роль. А реальне управління процесами у державі відбувається через неформальні канали: через телефонні дзвінки з вулиці Банкової, зустрічі у ресторанах, розгалужену систему друзів та радників. 

Чим слабша формальна міністерська держава, тим сильніша ця неформальна та безвідповідальна управлінська мережа. І ось її вплив залишиться той самий чи навіть зросте після скорочення кількості міністерств без будь-якої відповідальності перед державою та її населенням. Хоча якраз вплив цієї неформальної мережі потрібно скорочувати в першу чергу.

Джерело

Про автора. Костянтин Жеваго, український підприємець

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Суспільство
Економіка
Україна
політика
Костянтин Жеваго
уряд Шмигаля
Читайте також:
Південна Осетія
17 березня, 2024 неділя
Південна Осетія, регіон, що відокремився від Грузії, обговорює можливість входження до складу Росії, - росЗМІ
18 березня, 2024 понедiлок
Російські добровольці в Києві підписали меморандум із частиною опозиції до Кремля: що відомо
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш і його колега з Німеччини Борис Пісторіус, Польща, 18 березня 2024 р.
19 березня, 2024 вiвторок
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.82
    Купівля 38.82
    Продаж 39.34
  • EUR
    Купівля 42.2
    Продаж 42.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
19 березня
12:56
Молдова
Молдова оголосила дипломата РФ персоною нон ґрата за організацію "виборів президента" у Придністров'ї
12:44
Єнс Столтенберг НАТО Вірменія світ
Столтенберг після Азербайджану та Грузії завітав у Вірменію
12:44
телевізор телебачення
Discovery Channel, CNN, Eurosport: Кремінь попросив Warner Bros. перекласти українською програми, які транслюють російською
12:16
США Японія
США та Японія підготували проєкт резолюції Радбезу ООН щодо заборони на розміщення ядерної зброї у космосі
12:14
фейкові новини, fake news
Зеленський критикує "президентські вибори" в РФ, але "скасував" українські: добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 19 березня
12:08
Бюро економбезпеки пропонує запровадити санкції проти 23 юросіб, пов'язаних з РФ і Білоруссю
У результаті протестів фермерів ЄС вводить мито на зерно з РФ та Білорусі, - FT
12:02
OPINION
Володимир В'ятрович
Що відбувається з військовим рекрутингом
11:54
Кирило Буданов
Буданов назвав переломний момент в обороні Києва навесні 2022 року
11:38
Путін планує відвідати Китай у травні для переговорів з Сі Цзіньпіном, - Reuters
11:35
Стежив за ЗСУ за допомогою дронів: на Миколаївщині затримали інформатора РФ
11:29
Оновлено
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш і його колега з Німеччини Борис Пісторіус, Польща, 18 березня 2024 р.
Польща та Німеччина створять бронетанкову коаліцію для підтримки України
11:12
Поранено чотирьох цивільних: РФ уночі обстріляла ракетами С-300 Селидове на Донеччині
11:02
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
На Вінниччині знайшли "шахед", який не вибухнув
11:02
Гаїті
На Гаїті банди вчинили напад на елітні райони столиці: загинуло щонайменше 12 людей
10:59
Огляд
міжнародний огляд
Що означає для українців перемога Путіна на президентських виборах, приєднання України до ЄС та підтримка російським народом війни. Акценти світових ЗМІ 19 березня
10:54
відключення електроенергії
Через обстріли РФ є знеструмлення у 7 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 19 березня
10:47
Україна ЄС
ЄС відкидає публічні обговорення перспектив членства України з двох причин, – Politico
10:41
WSIS Prizes 2024
Дія.Engine номінували на міжнародну нагороду WSIS Prizes 2024
10:33
На війні загинув майстер спорту з кікбоксингу, ультрас київського "Динамо" Іван Фесенюк
На війні загинув майстер спорту з кікбоксингу, ультрас київського "Динамо" Іван Фесенюк
10:22
Американські зоологи модифікували ДНК корови, аби у молоці продукувалися білки людського інсуліну
10:18
Володимир Зеленський та Хакан Фідан
У МЗС Туреччини висловили надію, що 2025 рік стане мирним для України
10:01
OPINION
Орест Сохар
Німецький канцлер піддався на тролінг Макрона
10:00
Ентоні Блінкен
Блінкен заявив, що дії Китаю у Південнокитайському морі є провокаційними та порушують права Філіппін
09:50
Ексклюзив
Парад ганьби. Путін
Путін боїться оголошувати широкомасштабну мобілізацію, - Згурець
09:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 березня: гривня послабшала щодо євро та долара
09:40
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
"Є кращий спосіб": Байден застеріг Нетаньягу від наступу на Рафах
09:38
Огляд
вбивство Маргарити Разаз
Що відомо про вбивство українки в Німеччині: підозрювана з Росії та інші деталі справи
09:30
крилата ракета X-32
Партизани "Атеш" з'ясували, скільки ракет X-32 РФ планує виготовити цьогоріч
09:18
Дмитро Кулеба
В Індії анонсували візит Кулеби: названо дати
09:11
Ексклюзив
Карта бойових дій: Бахмут
Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку стабілізовується, - командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" Отченаш
08:38
військове кладовище
У Мінветеранів пояснили, кого ховатимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі
08:31
Ексклюзив
вибори росія
Половину явки на псевдовиборах на ТОТ забезпечили не місцеві мешканці, - голова Сєверодонецької РВА Власенко
08:30
Сергій Богачук (праворуч)
В українського нокаутера через росіянина зірвався чемпіонський бій
08:00
OPINION
Олексій Голобуцький
"Дронова економічна війна"
07:53
Інфографіка
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 10 танків, 30 артсистем і 840 окупантів
07:48
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс
Мера Нью-Йорка звинуватили у сексуальному домаганні, вчиненому в 1993 році
07:14
Збірна України
Євро-2024: лідер збірної України тренується окремо від команди перед вирішальною грою відбору
07:09
Ентоні Блінкен
Блінкен попередив про загрози, які штучний інтелект несе демократичним виборам у світі
06:46
Ілон Маск
Маск переконаний, що вживання ним кетаміну вигідне для інвесторів Tesla
06:27
Дональд Трамп
Трамп заявив, що євреї, які голосують за демократів, "ненавидять власну релігію та Ізраїль". У Білому домі відреагували
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV