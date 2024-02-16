І каже приблизно таке: "Коли ці правки скасували, а альтернативні запобіжники не встановили, то цим дали нашим правоохоронним органам карт-бланш на переслідування практично будь-кого за будь-що. Навіть за справи багаторічної давнини, за закриття яких вони вже три-чотири рази брали хабарі. Бо якщо поліцейський буде їхати за будь-якою машиною безперервно 500 кілометрів — хочеш не хочеш, а штраф за порушення ПДР заплатиш".

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І тут я починаю згадувати, хто найактивніше лобіював скасування "правок Лозового".

І починаю здогадуватися, хто цим активістам зараз має бути найбільше вдячний. А хто зовсім ні.

А скільки праведного галасу було...