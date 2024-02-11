Хто повинен формувати порядок денний діалогу з владою
Чому влада не спілкується з громадянським суспільством
За два роки війни в багатьох якось випало з поля уваги, що в Україні після 2019 року повністю зникли механізми регулярного діалогу між президентською владою і громадянським суспільством.
А у 2014-2019 роках такі механізми були, у тому числі прямі, інколи багатогодинні, дискусії (наприклад, між президентом і "Групою першого грудня").
Гадаю, такий механізм потрібно відновлювати негайно.
Бо якщо до кінця війни не може бути нових виборів, принаймні потрібен постійний діалог влади з суспільством — а не просто монологи президента з урахуванням соціології та підготовленої для нього не завжди адекватної аналітики.
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І порядок денний цього діалогу мають формувати саме представники громадянського суспільства.
Інше питання — як домогтися, щоб і президентська сторона дійшла того ж висновку. Але поки що просто ділюся висновком, "що нам негайно потрібно".
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
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