Адміністрація Байдена наразі в дебатах, і поки ситуація ще далека від перелому. Але тренд позитивний.

До речі, розвʼязати руки Україні прагнуть чимало американських посадовців, особливо — республіканців.

На слуханнях в Конгресі республіканець Майкл Маккол показав карту, звідки атакують Україну, і заявив: ''Конгрес не вводив обмежень на використання американської зброї. Це Джейк Салліван і ваша адміністрація наклали обмеження на цю зброю. Я розмовляв з ним. Вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, наклали...".

Читайте також: Перші підсумки "Рамштайну" і ситуація на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Спікер Палати представників США Майк Джонсон також підтримав можливість ударів України по Росії американською зброєю: "Я думаю, варто дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за необхідне. Вони повинні могти дати відсіч".

Сказане зовсім не означає, що найближчими днями ми не почуємо від когось з американських "офішіалз" оте знамените "ніколи-ніколи"… Навіть і Блінкен тільки що виступив у Палаті представників, повторивши знамениту фразу "ми — проти"... Якщо так піде далі, доведеться вболівати за республіканців:). Але тим часом мусимо підвищувати свої скіли в фільтруванні інформаційного шуму.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.