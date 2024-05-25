Пристрасті з дозволом бити по Росії зброєю США: Блінкен не проти
NYT повідомляє, що глава Держдепу Ентоні Блінкен активно "ґарує" (тобто "працює", - у перекладі з діаспорної) над скасуванням заборони для України завдавати ударів по цілях на території РФ американською зброєю
Адміністрація Байдена наразі в дебатах, і поки ситуація ще далека від перелому. Але тренд позитивний.
До речі, розвʼязати руки Україні прагнуть чимало американських посадовців, особливо — республіканців.
На слуханнях в Конгресі республіканець Майкл Маккол показав карту, звідки атакують Україну, і заявив: ''Конгрес не вводив обмежень на використання американської зброї. Це Джейк Салліван і ваша адміністрація наклали обмеження на цю зброю. Я розмовляв з ним. Вони не можуть досягти перемоги з цими обмеженнями, які ви, а не Конгрес, наклали...".
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон також підтримав можливість ударів України по Росії американською зброєю: "Я думаю, варто дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за необхідне. Вони повинні могти дати відсіч".
Сказане зовсім не означає, що найближчими днями ми не почуємо від когось з американських "офішіалз" оте знамените "ніколи-ніколи"… Навіть і Блінкен тільки що виступив у Палаті представників, повторивши знамениту фразу "ми — проти"... Якщо так піде далі, доведеться вболівати за республіканців:). Але тим часом мусимо підвищувати свої скіли в фільтруванні інформаційного шуму.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
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