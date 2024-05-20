Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Перші підсумки "Рамштайну" і ситуація на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Перші підсумки "Рамштайну" і ситуація на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

20 травня, 2024 понедiлок
20:16
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На "Рамштайні" будуть порушуватися вкрай актуальні питання, які стосуються підтримки Збройних Сил України

Зміст

22-га зустріч у форматі "Рамштайн"

Коли ми говоримо про "Рамштайн", то це 22-га зустріч у форматі контактної групи. Ми розуміємо, що будуть порушуватися вкрай актуальні питання, які стосуються підтримки Збройних Сил України. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав про те, що сили Кремля спробують досягти подальшого успіху і в наступні тижні будуть намагатися створити буферну зону вздовж українського кордону. Це він мав на увазі ситуацію, яка повʼязана з наступом противника на Харківщині.

Ми знаємо, що зараз відбуваються процеси, повʼязані з наданням Україні достатньої кількості збройної допомоги. Міністр оборони США сказав про те, що цей процес триватиме, і це вкрай важливо для того, аби забезпечити українську артилерію й боєприпасами, і ракетами до засобів протиповітряної оборони. Остін так само наголосив на тому, що Україні вкрай потрібно збільшення кількості систем ППО.

Напередодні посол України в США Оксана Маркарова говорила, що мала перемовини з американськими представниками й за лаштунками стоїть питання про те, що США можуть передати Україні ще одну батарею Patriot. Чіткого підтвердження цьому ще немає, але такі дискусії тривають.

Нагадаю, що Зеленський казав про те, що нам потрібно щонайменше дві батареї Patriot, які слід розмістити для захисту Харкова. Розуміємо, що процес розміщення таких батарей є вкрай складним і непростим, тому що це зона впритул до російського кордону. Також розуміємо, що постане питання: якщо батареї такі надійдуть, то це буде збиття російських літаків у просторі РФ. І це знову порушує питання про те, що західною зброєю треба бити тільки по території Росії. Знаємо, що такий дозвіл є від Великої Британії. Такі питання обговорюють у французькому парламенті. І це рубікон американської зброї, який є вкрай важливим, аби ми використовували потенціал для того, щоб знищувати можливості противника на тих ділянках, де він накопичує сили, а потім здійснює удари по нашій землі.

Ситуація  на півночі Харківщини

Зараз, на тлі зустрічі формату "Рамштайн", ситуація по всій лінії фронту залишається непростою. Противник намагається просуватись у зоні Вовчанська, але розуміємо, що ця ділянка є вкрай важливою. З українського боку були повідомлення, що ЗСУ контролюють 60% Вовчанська. Також повідомлялося, що, можливо, ворог під тиском Вовчанська спробує активізувати дії й на інших напрямках.

Бахмутський напрямок

Щодо ділянки поблизу Бахмута, там ворог здійснював низку наступальних дій. Це і фронтальні дії на Часів Яр від району Канал, і спроба рухатися від Богданівки, і також атаки під Іванівським. Були повідомлення про спроби противника активізувати свої дії на цій ділянці. Вчора, 19 травня, і сьогодні були повідомлення, що загарбник активізував бойові дії, почавши масово використовувати бронетехніку. У суботу, 18 травня, були повідомлення про спробу противника на 20 броньованих машинах пробитися до Іванівського. Окупант зазнав втрат не тільки у техніці, а й у живій силі.

Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ, розповів, що у зоні відповідальності його бригади противник здійснює піші штурми малими групами, щоб виявити наші вогневі точки. Тобто це можна назвати як розвідка боєм, а точніше штурмовим м'ясом, якого росіянам не шкода. Якщо ворогу вдається виявити наші вогневі точки, то він знищує їх артилерією та FPV-дронами.

Майор НГУ зауважив, що йому відомо про ворожий штурм на Іванівське, де  наші хлопці добре відпрацювали, а у ворога нічого не вийшло. Це у черговий раз доводить те, що Сили оборони України можуть воювати тим, що у них є, навіть, за відсутності достатньої кількості снарядів.

Офіцер додав щодо активного використання противником "ланцетів" та "орланів" для полювання на наші артзасоби, то єдиний спосіб боротьби з ними – РЕБ та ППО. Бо висота "орланів" висока, тому збити стрілецькою зброєю складно, а "ланцети" складніше уражати, але РЕБи їх також можуть гасити.

Теги:
Відео
Новини
Світ
зброя
Харків
Сергій Згурець
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
безпілотник
Бахмут
Харківщина
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Колонка Згурця
Погляд
втрати окупантів
Світ про Україну
Читайте також:
Підполковник армії РФ Олександр Кулаков
19 травня, 2024 неділя
Знищений на Ай-Петрі підполковник Кулаков у 2014 році зрадив Україну, - ЗМІ
Саломе Зурабішвілі
19 травня, 2024 неділя
Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності
Президент України Володимир Зеленський
16 травня, 2024 четвер
"Зеленський скасував поїздку за кордон, бо боїться, що в цей час його оголосять нелегітимним": росфейки і маніпуляції за 16 травня
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.45
    Купівля 39.45
    Продаж 39.99
  • EUR
    Купівля 42.77
    Продаж 43.47
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
20 травня
21:14
Ексклюзив
Армія Китаю
Дипломат Огризко пояснив, чому вторгнення Китаю в Тайвань є малоймовірним
21:09
Олімпіада-2024, Париж
Україна офіційно оголосила, що не бойкотуватиме Олімпіаду-2024
20:30
військова співпраця рф, КНДР та Ірану
РФ не змогла б продовжувати війну в Україні без підтримки Китаю, КНДР та Ірану, - представник США в ООН
20:11
Арне Слот
"Ліверпуль" призначив нового головного тренера
20:11
OPINION
ЗСУ генштаб війна з Росією
Не можна дозволити, щоб Україна програла війну на виснаження
20:02
Тігран Оганнісян та Микита Ханганов
На честь вбитих росіянами неповнолітніх партизанів із Бердянська перейменували вулицю у Запоріжжі
20:01
OPINION
Петро Охотін
Є лише вчинок тут і зараз
19:59
Іспанія підтвердила, що передасть Україні танки Leopard
19:53
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Навряд чи Китай у найближчі роки наважиться на війну за Тайвань, - експосол України в КНР Литвин
19:30
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик відібрав у боксера зі США лідерство у рейтингу найкращих боксерів світу
19:25
Інтерв’ю
Музей Івана Гончара
"КДБ підпалив його хату, але він стояв на своєму до останнього": Іван Гончар – рятівник української культури
19:24
Дональд Туск
Польща отримала кредит у €300 млн на будівництво "залізного купола"
19:20
мобілізація
Чи потрібен жінкам Резерв+, що означає статус "у розшуку": в Міноборони відповіли на поширені запитання щодо застосунку
19:18
По всій Україні 21 травня діятимуть графіки відключень електроенергії
19:05
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Розслідування МАГАТЕ підтвердило, що Україна не використовувала ядерні матеріали не за призначенням
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 817-го дня війни: знищення корабля РФ "Циклон", вибухи в окупованому Луганську та стабілізація фронту на Харківщині
18:55
Австрія
Австрія виділить €5 млн на відновлення української енергетики
18:50
Ексклюзив
Інтенсивність обстрілів і штурмових дій ворога на Донеччині зросла, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
18:43
Грант Шаппс
Міністр оборони Британії Шаппс сказав, як союзники України можуть скористатися слабкістю економіки РФ
18:37
У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ
У Міноборони створили Раду донорів інституційних реформ
18:06
Ексклюзив
Росія не обмінює захисників Маріуполя, родичі не мають доступу до інформації з боку РФ, - сестра полоненого бійця 74-ї бригади
18:04
Оновлено
на фото ситуація на фронті
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку: зафіксовано 24 атаки, 8 з них тривають, - Генштаб
18:03
OPINION
Зоя Казанжи
Десять запитань до Зеленського
17:54
Компанія Blue Origin запустила в космос шістьох туристів після двох років перерви
17:54
Херсон
Росіяни обстріляли з артилерії житловий район Херсона: загинув чоловік, ще один поранений
17:53
Збірка Артура Дроня "Тут були ми"
Збірка віршів військового Артура Дроня "Тут були ми" вийде у Великій Британії, ЄС, США та Канаді
17:49
Ексклюзив
Іран Росія
Смерть Ібрагіма Раїсі не вплине на співпрацю РФ з Іраном, - політтехнолог Загородній
17:48
Ексклюзив
російські танки
"Найближчий період буде надзвичайно складним": комбат 92-ї омбр Федоренко про оперативну ситуацію на Харківщині
17:32
Apple в Китаї знижує ціни на iPhone через конкуренцію з Huawei
17:24
Партизани розвідали 3 радіолокаційні станції росіян у Джанкої
17:17
Два роки тому ми отримали наказ від вищого військово-політичного керівництва країни — припинити оборону Маріуполя
Вихід з Азовсталі 2 роки тому: Редіс показав фото перемовин з росіянами перед отриманням наказу
17:16
OPINION
Микола Княжицький
Страхи легітимного президента
17:15
Йост Кляйн, представник Нідерландів на Євробаченні-2024
Представник Нідерландів Йост Кляйн вперше після Євробачення-2024 прокоментував інцидент на шоу
17:11
Оновлено
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордери на арешт лідерів ХАМАСу й високопосадовців Ізраїлю. Реакція Єрусалиму
17:06
Ексклюзив
Ту-95МС
Defense Express: Росія намагається убезпечити свою стратегічну авіацію, переміщуючи літаки на аеродром "Оленья"
17:01
Окупанти
Росіяни реорганізують "владу" на ТОТ Запорізької області, - Бердянська МВА
16:57
військовий квиток, мобілізація
В Україні розширили перелік критеріїв для бронювання працівників ОПК: деталі
16:44
Ексклюзив
президент Тайваню Лай Чін Те
Тайвань посилюватиме свою оборонну індустрію задля довготривалого миру, - журналістка Інь Хват
16:34
оператор "Київстар"
Унаслідок кібератаки було зруйновано 70% віртуальної інфраструктури Київстару, - президент компанії Комаров
16:24
фейк
"Біполярна Британія" і "скасування виборів в Україні": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 20 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV