Перші підсумки "Рамштайну" і ситуація на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

22-га зустріч у форматі "Рамштайн"

Коли ми говоримо про "Рамштайн", то це 22-га зустріч у форматі контактної групи. Ми розуміємо, що будуть порушуватися вкрай актуальні питання, які стосуються підтримки Збройних Сил України. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав про те, що сили Кремля спробують досягти подальшого успіху і в наступні тижні будуть намагатися створити буферну зону вздовж українського кордону. Це він мав на увазі ситуацію, яка повʼязана з наступом противника на Харківщині.

Ми знаємо, що зараз відбуваються процеси, повʼязані з наданням Україні достатньої кількості збройної допомоги. Міністр оборони США сказав про те, що цей процес триватиме, і це вкрай важливо для того, аби забезпечити українську артилерію й боєприпасами, і ракетами до засобів протиповітряної оборони. Остін так само наголосив на тому, що Україні вкрай потрібно збільшення кількості систем ППО.

Напередодні посол України в США Оксана Маркарова говорила, що мала перемовини з американськими представниками й за лаштунками стоїть питання про те, що США можуть передати Україні ще одну батарею Patriot. Чіткого підтвердження цьому ще немає, але такі дискусії тривають.

Нагадаю, що Зеленський казав про те, що нам потрібно щонайменше дві батареї Patriot, які слід розмістити для захисту Харкова. Розуміємо, що процес розміщення таких батарей є вкрай складним і непростим, тому що це зона впритул до російського кордону. Також розуміємо, що постане питання: якщо батареї такі надійдуть, то це буде збиття російських літаків у просторі РФ. І це знову порушує питання про те, що західною зброєю треба бити тільки по території Росії. Знаємо, що такий дозвіл є від Великої Британії. Такі питання обговорюють у французькому парламенті. І це рубікон американської зброї, який є вкрай важливим, аби ми використовували потенціал для того, щоб знищувати можливості противника на тих ділянках, де він накопичує сили, а потім здійснює удари по нашій землі.

Ситуація на півночі Харківщини

Зараз, на тлі зустрічі формату "Рамштайн", ситуація по всій лінії фронту залишається непростою. Противник намагається просуватись у зоні Вовчанська, але розуміємо, що ця ділянка є вкрай важливою. З українського боку були повідомлення, що ЗСУ контролюють 60% Вовчанська. Також повідомлялося, що, можливо, ворог під тиском Вовчанська спробує активізувати дії й на інших напрямках.

Бахмутський напрямок

Щодо ділянки поблизу Бахмута, там ворог здійснював низку наступальних дій. Це і фронтальні дії на Часів Яр від району Канал, і спроба рухатися від Богданівки, і також атаки під Іванівським. Були повідомлення про спроби противника активізувати свої дії на цій ділянці. Вчора, 19 травня, і сьогодні були повідомлення, що загарбник активізував бойові дії, почавши масово використовувати бронетехніку. У суботу, 18 травня, були повідомлення про спробу противника на 20 броньованих машинах пробитися до Іванівського. Окупант зазнав втрат не тільки у техніці, а й у живій силі.

Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ, розповів, що у зоні відповідальності його бригади противник здійснює піші штурми малими групами, щоб виявити наші вогневі точки. Тобто це можна назвати як розвідка боєм, а точніше штурмовим м'ясом, якого росіянам не шкода. Якщо ворогу вдається виявити наші вогневі точки, то він знищує їх артилерією та FPV-дронами.

Майор НГУ зауважив, що йому відомо про ворожий штурм на Іванівське, де наші хлопці добре відпрацювали, а у ворога нічого не вийшло. Це у черговий раз доводить те, що Сили оборони України можуть воювати тим, що у них є, навіть, за відсутності достатньої кількості снарядів.

Офіцер додав щодо активного використання противником "ланцетів" та "орланів" для полювання на наші артзасоби, то єдиний спосіб боротьби з ними – РЕБ та ППО. Бо висота "орланів" висока, тому збити стрілецькою зброєю складно, а "ланцети" складніше уражати, але РЕБи їх також можуть гасити.