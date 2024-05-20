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Україна найближчим часом отримає обіцяне, в пріоритеті - системи ППО і снаряди до них, - Остін

20 травня, 2024 понедiлок
15:58
Світ Ллойд Остін

США непохитно стоять з Україною. У топпріоритетах на порядку денному є системи ППО та снаряди до них

Зміст

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін сьогодні, 20 травня, на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України

"Сьогодні 50 країн підтримують Україну. Ми будемо продовжувати це для того, аби Україна отримувала те, чого потребує. США непохитно стоять з Україною. Ми намагаємося зробити все, щоб Україна отримала те, що потребує у належний час. Адже все це може зміцнювати ситуацію на полі бою. Ми надаємо амуніцію для таких систем як HIMARS, зміцнюємо системи ППО та важку бронетехніку. Ми надаємо чергові пакети допомоги після того, як президент США Джо Байден підписав минулого року допомогу на суму 51 млрд дол. РФ зараз диспонує різними ресурсами такими як "шахеди", дрони та корейські ракети. Ми бачимо, що зараз переживає невинне населення України. Тому зараз у топпріоритетах на нашому порядку денному є системи ППО та снаряди до цих систем, щоб Україна могла нагально зараз закривати своє небо", - заявив Остін.

За його словами, Україна найближчим часом буде отримувати обіцяне.

"На додачу ми будемо допомагати розробляти чергові пакети допомоги для України. Україна буде найближчий час отримувати те, що ми пообіцяли. Черговий пакет на 400 млн дол. було підписано на початку місяця. Для того, щоб зміцнювати захист та оборону Києва, було видано нові батареї Patriot. Ми також слідуємо вимогам, які Україна нам передає щодо нових снарядів для NASAMS, HIMARS, снарядів 155 мм, чергових системи Javelin тощо. Цей пакет також включає бронетехніку, щоб Україна могла відновити свій арсенал. Учасники Контактної групи з оборони України будуть давати чергові обіцянки, щоб Україна отримала те, що потребує. Нові пакети допомоги складають 95 млрд дол. від початку повномасштабного вторгнення", - додав Остін.

  • 20 травня розпочалось 22-ге засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
  • Попереднє, 21-ше засідання "Рамштайну", відбулося 26 квітня. Зустріч проходила через кілька днів після схвалення великого пакета підтримки від США на понад 60 млрд доларів.
Теги:
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зброя
ППО
російська армія
Джо Байден
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
допомога США Україні
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