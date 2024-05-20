У Франції обговорюють можливість надати Україні дозвіл атакувати територію РФ своєю зброєю
Очільник комітету у закордонних справах нижньої палати парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав країну змінити свою доктрину, аби дозволити Україні використовувати французьку зброю для ударів по території РФ
Про це повідомляє Le Figaro.
Жан-Луї Бурланж виступив із заявою, у якій закликав Францію "вийти зі стану очікування і прийняти рішення більше не забороняти Україні атакувати територію Росії своєю зброєю.
"Час, здається, настав", - зазначив він, наголосивши, що Париж "місяцями висловлював своє бажання бути в авангарді солідарності з Україною та міжсоюзницької координації".
На його переконання, "зміна доктрини є абсолютно легітимною, оскільки покладає край неприйнятній асиметрії між становищем агресора і становищем жертви агресії".
"Право на самооборону виключає право на захист території агресора", - пояснив він.
- 1 травня міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна вже отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати нею ударів по території Росії.
- Комісія з питань безпеки та співробітництва в Європі заявила, що США мають дозволити Україні завдавати удари по військових об’єктах у прикордонних районах Росії.
- Речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.
- 18 травня стало відомо, що Україна зверталася до адміністрації президента США Джо Байдена з проханням зняти обмеження на використання американської зброї по військових об'єктах у Росії.
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