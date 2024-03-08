А я хотів, щоби Залужний був…

А мені хотілось, щоби він навпаки був…

Ой, дурня все це. Він мусив зробити це, щоби потім… Точно вам кажу.

Та все. Я розчарувалась в ньому, тому що він…

Валерій Федорович Залужний погодився зайняти пост дипломатичного представника України деееееее? А ну ка, дітки, скажіть, в якій країні? Нііііі Дмитре, не в Того?.. І не в Коста-Риці, Оленко… І ти, Василю, не вгадав, не їде він в Зімбабве…

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Лондон. Столиця Великої Британії. Одного з наших найголовніших та, що важливо, найпотужніших партнерів та союзників у війни проти Росії. Він їде послом в країну, де, до речі, давно не було офіційного дипломатичного представника України. І пахати там прийдеться, не піднімаючи голову вгору. Багато пахати.

Хто мене підкаже відповідь на просте питання: "А що не так? Що за істерики?". Ах, він не вчинив так, як хотіла умовна Валентна Макарівна зі Жмеринки, не поставив намету на Майдані з табличкою "Вовка — дурак"? Дійсно, чого це Федорович так схибив? Народу би сподобалось. Він би був у захваті. Дні три. Ну може пʼять…

Швидко ж учорашні прихильники Валерія Залужного почали розчаровуватись в тому, чиї фото ще учора пачками ставили на своїх сторінках в соцмережах. Розчаровуватись, тому що він не вчинив так, як хоче ось ця людина, ця й ось та… Але для мене особисто важливо те, що Залужний вчиняє так, як зараз буде корисно Україні.

P.S. Такий досвід ой як знадобиться йому в майбутньому. З Богом, пане генерале!

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Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

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