Призначення Залужного. З Богом, пане генерале
Оооооооо Бооожеее … Цей народ, (до речі дуже мудрий), невиліковний
А я хотів, щоби Залужний був…
А мені хотілось, щоби він навпаки був…
Ой, дурня все це. Він мусив зробити це, щоби потім… Точно вам кажу.
Та все. Я розчарувалась в ньому, тому що він…
Валерій Федорович Залужний погодився зайняти пост дипломатичного представника України деееееее? А ну ка, дітки, скажіть, в якій країні? Нііііі Дмитре, не в Того?.. І не в Коста-Риці, Оленко… І ти, Василю, не вгадав, не їде він в Зімбабве…
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Лондон. Столиця Великої Британії. Одного з наших найголовніших та, що важливо, найпотужніших партнерів та союзників у війни проти Росії. Він їде послом в країну, де, до речі, давно не було офіційного дипломатичного представника України. І пахати там прийдеться, не піднімаючи голову вгору. Багато пахати.
Хто мене підкаже відповідь на просте питання: "А що не так? Що за істерики?". Ах, він не вчинив так, як хотіла умовна Валентна Макарівна зі Жмеринки, не поставив намету на Майдані з табличкою "Вовка — дурак"? Дійсно, чого це Федорович так схибив? Народу би сподобалось. Він би був у захваті. Дні три. Ну може пʼять…
Швидко ж учорашні прихильники Валерія Залужного почали розчаровуватись в тому, чиї фото ще учора пачками ставили на своїх сторінках в соцмережах. Розчаровуватись, тому що він не вчинив так, як хоче ось ця людина, ця й ось та… Але для мене особисто важливо те, що Залужний вчиняє так, як зараз буде корисно Україні.
P.S. Такий досвід ой як знадобиться йому в майбутньому. З Богом, пане генерале!
Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер
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