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OPINION

Про "чистий" та "брудний" юані

Ростислав Павленко
28 липня, 2024 неділя
10:06
Погляд Ростислав Павленко

Про підтримку Росії Китаєм писано-переписано. І про купівлю російських енергоносіїв (здебільшого газу), і постачання товарів та верстатів "подвійного призначення", і зовнішньополітичні ініціативи...

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Однак Піднебесна у всіх ситуаціях переслідує лише власну вигоду. І з легкістю завдає своєму північному васалу болю, якщо того вимагають її інтереси.

Тому Китай не можна зараховувати до "союзників Росії" і розводити руками, мовляв, нічого не вдієш. Вплив на позицію Китаю — якраз дуже цікавий і амбітний виклик, з яким має працювати наша дипломатія, узгоджуючи маневри із союзниками. Адже ціла низка західних санкцій може дошкульно вплинути на китайських суб'єктів — що змушує їх ... посилати подалі росіян, попри всі запевнення у "братерстві навік".

Дуже цікаві та багатообіцяльні приклади останнім часом показує валютний ринок.

Так, російські імпортери зіштовхнулися з новою і дуже серйозною проблемою в розрахунках з Китаєм: вони почали отримувати відмови приймати оплату в юанях, якщо ті були куплені в Росії.

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З такими грошима побоюються мати справу не лише китайські банки, а й навіть платіжні агенти, які допомагають переказати гроші на Схід через треті країни – їхніми послугами зараз користуються багато імпортерів.

У сфері транскордонних платежів у червні з'явилися нові терміни – "чистий" та "брудний" юані, розповіли кілька учасників ринку. "Чистий" - той, що куплений за кордоном, а "брудний" - на території Росії (не важливо, де — на біржі та на міжбанківському ринку). Цей "брудний" юань", за їхніми словами, тепер стає тягарем.

А все після того, як США 12 червня ввели санкції проти московської біржі та азійських доньок найбільших банків, кількість китайських банків, готових приймати гроші з Росії, різко знизилася.

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У "ВТБ Шанхай", який у червні теж потрапив під санкції, почалися серйозні проблеми з перерахуванням юанів на рахунки клієнтів у Китаї. Банку й раніше було непросто купити юані всередині країни (США ще в лютому пригрозили вторинними санкціями банкам, які активно працюють з Росією), і він поповнював запаси за складними схемами: або на Мосбіржі з подальшою відправкою до Китаю через місцеві банки-посередники або через російський підрозділ Bank of China, куди юані "переганяли" знову ж таки банки-посередники.

Тепер цей потік зупинився, тому що посередники, які допомагали з пересиланням юанів, та Bank of China, відмовилися це робити.

На Москві шукають обхідних шляхів — втрачаючи час і гроші. Подібні приклади треба посилювати, і якраз на це мають спільно працювати відомства і союзників, і України.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Україна
Росія
Китай
політика
Війна з Росією
США
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