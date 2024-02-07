У 2018 році у нас був шанс знищити це зло, яке вже тоді чітко окреслювало своє існування і небезпеки. Ці двоє посланців гріховодства, які називають себе Володимиром та Альбертом, вийшли на сцену франківського Палацу Потоцьких лишень у шкарпетках, що прикривали їхні зовнішні статеві органи. Прошу пробачення за такі слова.

Звісно, це не була їхня оригінальна ідея — ноги таких аморальних дій ростуть зі США і тамтешніх музикантів, які любили понаїдатися наркотиків та виходили на сцену у такому ж вигляді.

У нас тоді був шанс зупинити Володимира та Альберта, адже міський голова Роман Марцінків не лише засудив цю диявольську вечірку, але й пообіцяв освятити Палац Потоцьких:

"Організатори, а це благодійний фонд Шевченка гарантували дотримання моральних норм і християнських цінностей! Ми, звісно, за проведення заходів, але не таких!" – написав Руслан Марцінків.

Проте свою обіцянку він так і не виконав, що допомогло злу та содомії ширитися далі. Свідомість українців ставала все більш затуманеною і, зрештою, до їхньої свідомости не могли достукатися навіть найбільш авторитетні, шановані та чисті душею люди.

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Згадайте, як усі коршунами налетіли на тендітну у своїх думках та помислах пані Ірину Федишин зі Львова. Яка з усією християнською делікатністю і людинолюбством намагалася достукатися до содомітів з Євробачення. Вона навіть погодилася виставляти оцінки цим нечестивцям, аби хоч якось пояснити, що їхні дії слугують дияволу:

"Попри те, що ЛГБТ-спільнота — я це не розумію, для мене це великий гріх, але я цих людей не засуджую, тому що це їхнє життя, і вони самі його руйнують. Якщо вам так подобається. Ми всі будемо відповідати перед Богом".

Але пророкам та носіям істини завжди уготована тяжка доля. Тому й пані Ірину спіткала участь Кассандри. Я б їй навіть порадила взяти псевдо і виступати під новим, значно більш точним іменем, – Кассандра Федишин.

Далі було ще багато дзвіночків про те, що блуд вже стукає у наші двері. Але, схоже, ми вже нездатні опиратися цьому злу.

Нині у нас лишилося тільки двоє людей, справжніх пророків, які не втрачають надії на духовний порятунок нації. Це пан Роман, який не втомлюється на своїй сторіночці в інстаграмі розповідати про небезпеку розпусти. А також сміливий журналіст, блогер та патріот Віталій Глагола, який взяв на себе важку місію викривати голі вечірки.

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Зараз у кінотеатрах почали показувати фільм "Бідолашні створіння", який, видаючи себе за казку, пропагує жахливі речі. Він розповідає про дівчину, яка у своїй одержимості дияволом стає на шлях аморальності та віддається першому-ліпшому чоловікові. А потім — і всім іншим. Режисер цього, з дозволу сказати, фільму й раніше безкарно упродовж років просував у свідомості глядачів думку, що блуд — це нормально.

Нині ж цей грецький посіпака сил зла, намагається переконати жіноцтво у тім, що розпуста — це насправді вияв їхньої свободи. Він намагається нас із вами переконати, що оця вся неналежна поведінка і, даруйте, елементарне блядство - це спосіб пізнати себе та навколишній світ.

Шановні жінки та дівчата, гаряче закликаю вас не піддаватися деструктивним ідеям цього фільму і в жодному разі його не дивитися. Я дивилася двічі та просто обурена. Планую залучити священника та ходити на усі сеанси, аби висвячувати екран та глядачів. Помилка пана Марцінківа повинна бути виправлена.

Джерело

Про автора. Лєна Чиченіна – журналістка.

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