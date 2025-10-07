Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Про партію шантажистів у Євросоюзі
OPINION

Про партію шантажистів у Євросоюзі

Сергій Таран
7 жовтня, 2025 вiвторок
14:03
Погляд

Орбан та Фіцо, а тепер — Бабіш, – це не про любов до Росії, це про шантаж Брюсселя

Зміст

Це політики, які свою кар‘єру побудували на претензіях до Євросоюзу, хоча великою мірою саме завдяки Євросоюзу їхні країни вигребли із совка й опинилися в "золотому мільярді". 

Невдячність – це базова риса популізму, яка не має національних ознак. 

Ціла транснаціональна партія політиків Східної Європи звинувачують Брюссель в усіх бідах і вимагають нових дотацій та компенсацій. А для цього — шукають привід аби тиснути на Брюссель своїм правом вето. Так сталося, що сьогодні найскладніше і найстратегічніше питання для ЄС — це підтримка України. Тому партія шантажистів при кожній нагоді й погрожує заблокувати цю підтримку.

Але, коли, наприклад, Угорщині Брюссель йде назустріч і відкриває можливості для чергового траншу, Орбан знімає своє блокування, — доки не з’явиться нова можливість. А його виборці тим часом вислухають чергові скигління про те, як їх обкрадають Брюссель та сусіди.

Читайте також: Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце

Мораль? Її не буде.

Але хороша новина в тому, що поки стратегічні союзники України в Європі не приєдналися до партії шантажистів. Хоча і в Німеччині, і в Франції, і в Великій Британії теж наявні зараз тривожні тенденції. 

Після виборів у Чехії влада Бабіша не буде абсолютною. На відміну від Орбана, він точно не стане однопартійним господарем країни. Нагадую, зовсім недавно президентом цієї країни був контроверсійний Земан, який наговорив багато і про підтримку Росії, і, одночасно, про підтримку України. Але його й Україна, і Європа, і сама Чехія вже успішно пережили.

Джерело

Про автора. Сергій Таран, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Словаччина
Чехія
Європа
євроінтеграція
Угорщина
Війна з Росією
Віктор Орбан
допомога Україні
санкції ЄС проти Росії
Роберт Фіцо
Читайте також:
генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі
Автор Євген Козярін
6 жовтня, 2025 понедiлок
Очільник МАГАТЕ Гроссі працює на Росію, - експерт з енергетики Омельченко
Трамп
Автор Дмитро Марценишин
7 жовтня, 2025 вiвторок
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
удар по видобутку газу
Автор Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
Найбільший удар по видобутку газу: чи вплине це на опалювальний сезон
Київ
+12.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
7 жовтня
15:14
Ексклюзив
Президент ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп'єтро
Президент ПА ОБСЄ виступив у Раді: Україна залишається нашим найбільшим пріоритетом
14:43
Заблокували 6 схем для ухилянтів: СБУ викрила експосадовця Кабміну, працівників вишів та психлікарні
14:38
Ексклюзив
"Нас просять мовчати, а це за межею наших можливостей": родичі військовополонених Азовсталі вийдуть на акцію-протест
14:30
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський відвідає Туреччину та Ліван у листопаді в рамках своєї першої закордонної поїздки
13:51
Оновлено
Трамп
Трамп оголосив, що нібито ухвалив рішення про постачання ракет Tomahawk Україні. У Кремлі прокоментували
13:38
MH17
Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у касації в справі щодо збиття рейсу MH17
13:10
Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених зі США за відкриття в галузі квантової механіки
12:48
Сили оборони звільнили Січневе
Сили оборони звільнили Січневе на Дніпровщині
12:47
Судовий вирок
У Харкові суд виніс вирок працівнику ТЦК, який побив учителя під час перевірки документів
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп заявив, що "практично вирішив" що робити з "Томагавками", а шлях України до ЄС ускладнюється. Акценти світових ЗМІ 7 жовтня
12:22
Аналітика
танк ЗСУ
Як посилити українську "оборонку" в руслі світових трендів
12:09
росія ракети
РФ планує провокації в Європі у рамках підготовки до можливої війни з НАТО, - ISW
12:04
OPINION
Василь Пехньо
Чому я не вірю в те, що Трамп надасть ракети Tomahawk Україні
12:03
Дональд Трамп
Трамп заявив, що засуджений за повʼязані з проституцією злочини Шон Diddy Комбз просив його про помилування
11:48
безпілотник, дрон
Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
11:41
Партнерський матеріал
Аптека Подорожник
Найбільше досягнення — люди. Як "Подорожник" інвестує у розвиток співробітників
11:37
Ексклюзив
Петро Андрющенко
У Донецьку вже почали відкрито говорити, що ненавидять росіян, - Андрющенко
11:32
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
У Білорусі почалися "заняття з мобілізаційної готовності"
11:15
"Вони вирішили, що я зрадив": автор "Іди туди, де страшно" Ловлесс приїхав до України і прокоментував скасування візиту влітку
11:04
Ексклюзив
Олексій Арестович
"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП
11:02
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
На Чернігівщині через наслідки обстрілів РФ діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 7 жовтня
10:35
Оновлено
Атака РФ в ніч на 7 жовтня: в Херсоні є загиблий, в Харкові, Сумах, на Полтавщині та Чернігівщині — влучання
10:10
Фрідріх Мерц
Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
10:08
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС шукає способи залишитися в Газі, щоб зберегти вплив, - політичний оглядач Поліщук
10:00
OPINION
Програючи в Україні, Путін відіграється на Європі
09:59
Фрідріх Мерц
"Путін прагне перевернути політичний порядок Європи": Мерц пояснив, чому Німеччині вигідна підтримка України
09:37
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
09:22
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 вересня – 4 жовтня
Один ворожий батальйон закінчується за два тижні, приходить інший: 31-тя ОМБр про Новопавлівський напрямок
09:14
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 88 зі 152 ворожих безпілотників
08:50
шенгенська віза шенген
ЄС обмежить пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні: FT пише, що Угорщина зняла вето
08:30
Інтерв’ю
воїн З АК Сіджик
"Бахмут був моїм особистим переломним моментом": воїн 3 армійського корпусу Сіджик
08:20
Оновлено
За добу на фронті відбулось 193 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Ексклюзив
Ангела Меркель
Виправдовується за гріхи: журналіст Хотин про заяви Меркель щодо причин початку війни в Україні
08:05
OPINION
Зброя Росії: як зупинити потік компонентів від партнерів України
07:43
Збірна України U20, ЧС-2025
Україна - Іспанія: де та коли дивитися матч молодіжної збірної у 1/8 фіналу ЧС-2025
07:15
втрати окупантів
За добу війни в України РФ втратила 3 танки, 29 артсистем і 1020 військових
06:34
Сенат США
Шатдаун триває: сенат США знову не зміг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду
06:15
OPINION
Боротьба за святині. Хто тримає українські лаври й чому держава досі не спромоглася їх повернути
06:03
Віктор Орбан
Орбан звинуватив Зеленського в "моральному шантажі" з метою змусити Угорщину підтримати вступ України до ЄС
00:53
москва, кремль
Німецька розвідка має докази, що Кремль обговорює напад на НАТО, - Кубілюс
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV