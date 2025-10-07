Про партію шантажистів у Євросоюзі
Орбан та Фіцо, а тепер — Бабіш, – це не про любов до Росії, це про шантаж Брюсселя
Це політики, які свою кар‘єру побудували на претензіях до Євросоюзу, хоча великою мірою саме завдяки Євросоюзу їхні країни вигребли із совка й опинилися в "золотому мільярді".
Невдячність – це базова риса популізму, яка не має національних ознак.
Ціла транснаціональна партія політиків Східної Європи звинувачують Брюссель в усіх бідах і вимагають нових дотацій та компенсацій. А для цього — шукають привід аби тиснути на Брюссель своїм правом вето. Так сталося, що сьогодні найскладніше і найстратегічніше питання для ЄС — це підтримка України. Тому партія шантажистів при кожній нагоді й погрожує заблокувати цю підтримку.
Але, коли, наприклад, Угорщині Брюссель йде назустріч і відкриває можливості для чергового траншу, Орбан знімає своє блокування, — доки не з’явиться нова можливість. А його виборці тим часом вислухають чергові скигління про те, як їх обкрадають Брюссель та сусіди.
Читайте також: Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
Мораль? Її не буде.
Але хороша новина в тому, що поки стратегічні союзники України в Європі не приєдналися до партії шантажистів. Хоча і в Німеччині, і в Франції, і в Великій Британії теж наявні зараз тривожні тенденції.
Після виборів у Чехії влада Бабіша не буде абсолютною. На відміну від Орбана, він точно не стане однопартійним господарем країни. Нагадую, зовсім недавно президентом цієї країни був контроверсійний Земан, який наговорив багато і про підтримку Росії, і, одночасно, про підтримку України. Але його й Україна, і Європа, і сама Чехія вже успішно пережили.
Про автора. Сергій Таран, політолог
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
