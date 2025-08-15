Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Про переговори по-чекістськи (по-російськи). Хоча це те саме
OPINION

Про переговори по-чекістськи (по-російськи). Хоча це те саме

Оксана Забужко
15 серпня, 2025 п'ятниця
20:03
Погляд

... і про всі ці переливання з пустого в порожнє на тему "що сказав Трамп Путіну, що сказав Путін Трампу"*

Зміст

Є такий старий як світ чекістський прийом — за браком інших загальнодоступних джерел пошлюся на його опис в "Архіпелагу ГУЛаг" Солженіцина, у тому розділі, де він розповідає, як його ГБ вербувало в таборі (трохи на свою користь прибрехавши, бо випливлі в 1990-ті з архівів документи показали, що завербований тоді "агент Вєтров" таки "работал" і про підготовку "бандерівцями" табірних повстань оперу справно доносив, — потім ще ціла армія агентури, від "зони" до Академії наук, мала попрацювати кілька поколінь, щоб у свідомості ширнармас "відлига" з "шістдесятниками" починалася з промови Хрущова на XX з'їзді, а не з повстань у ГУЛагу!). 

Але є там одне явно щире місце — де в'язня охоплює розпач від розуміння, що от він уже втретє цілком вдало (як йому здається) "відбив" ту саму пропозицію опера, пояснив, "чому" вона йому не підходить, а той, нітрохи не збентежений, заходить бубоніти по тому самому колу вчетверте — і стає ясно, що так може тривати до нескінченности, точніше до ранку, коли опер піде спатки, а в'язень - валити ліс... 

Читайте також: Конфігурація "миру по-трампівськи"

Хоч би знали вони, — бідкається Солженіцин-оповідач, - шахові правила: тричі повторюється той самий хід - і нічия, кінець партії! 

Але гебні пофіг на будь-які правила (стиль, естетику тощо): і сто, і двісті, і тисячу разів воно буде товкти те саме, як заїла платівка на патефоні, нітрохи не переймаючись тим, що минулого разу (як вважає опонент) цю тему вже "проїхали"...

І тому є тільки один спосіб перевести переговори з гебнею "в конструктивне русло" - і він теж описаний у таборовій літературі, тільки вже не в Солженіцина, а в чоловіка справді порядного і, на жаль, майже не знаного на Заході - Михайла Хейфеца (того, що сидів зі Стусом і Чорноволом і написав "Українські силуети"). 

Єдиний, за свідченням Хейфеца, певний прийом, яким можна було припинити чекістське вербувальне марудіння (а для чекіста, не забуваймо, всякі переговори - це умовна "вербовка" опонента!), - було послати таваріща майора туди, куди прикордонник зі Зміїного - рускій воєнний корабль, тільки обов'язково повним текстом! (Хейфец згадує смішний епізод, як вони всім бараком учили старого галичанина-"25-річника", колись в миру гімназійного вчителя ще віденського вишколу, якому "ці слова" ніяк не протискувались через горло, - знадобився ряд репетицій, перш ніж бідака зміг вивалити їх оперу в живі очі - і звідтоді як пошептало!). 

Тільки це і працює. Доведено багато разів, слава ЗСУ - єдиному адекватному з Путіним переговорнику.

А трампи-вітькови-та-інші, за Шекспіром, bubbles of the earth - то так, для підтанцьовки. Куди корисніше знати, що німці нам "петріота" полагодили. І що "нордики" (шведи-норвеги-данці) скидаються нам на пів мільярда на американську зброю...

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Радянський Союз
Володимир Путін
Оксана Забужко
історія України
ФСБ
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Читайте також:
обмін, додому повернули 84 українців
Автор Юлія Юліна
14 серпня, 2025 четвер
Наймолодшому звільненому - 26 років: Україна повернула з полону РФ 84 людини, серед них захисники Маріуполя
Данило Гетманцев
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
Ігор Циганик
Автор Євген Козярін
13 серпня, 2025 середа
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
15 серпня
23:56
санкції
США пригрозять Путіну санкціями проти "Роснафти" та "Лукойлу", якщо РФ не погодиться на припинення вогню в Україні, - Bloomberg
23:47
Ексклюзив
Олег Рибачук
Путін не може собі дозволити не дати Трампу аргументів щодо успішної зустрічі, - політик Рибачук
23:38
Ексклюзив
Трамп путін
Це імпровізація Трампа, для якого важливо говорити наодинці, - соціолог Шульга про те, що президент США і Путін поїхали в одному авто
23:08
Ексклюзив
переговори України з Росією
"Гідне перемир'я - це максимум": американіст Довгополий про оптимальний варіант вирішення війни в Україні
23:04
Ексклюзив
Дональд Трамп
Дуже цікаво, що Трамп і Путін поїхали разом, машина президента США - це мобільний генштаб, - Добрянський
23:03
Ізраїль
Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану, - Reuters
22:48
Оновлено
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Трамп і Путін проводять саміт на Алясці
21:22
сили ППО
Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО зі швидкісними перехоплювачами, - Федоров
21:19
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це показово перед перемовинами з Путіним: Наливайченко про дзвінок Трампа до Лукашенка
21:11
Оновлено
ЗСУ
Сили оборони відкинули росіян поблизу Добропілля
21:06
"Рух" - "Оболонь", УПЛ
"Оболонь" переграла "Рух" в УПЛ. Результати й розклад матчів 3-го туру
21:03
Оновлено
Дональд Трамп
Обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна, - Трамп
20:49
Оновлено
Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Сумській громаді, пожежу ліквідували
20:42
Кіт Келлог
Келлог не буде присутнім на саміті з Путіним в Алясці через позицію РФ, - CNN
20:29
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
Найбільше охочих долучитись до ЗСУ за контрактом 18-24 з Харківської області, - Сухопутні війська
20:02
повінь
У Пакистані внаслідок сильних повеней та зсувів за останні 24 години загинули 194 людини
20:00
Ексклюзив
тривога, стрес
Стрес впливає на біологічний стан і зменшує тривалість життя, - психотерапевт Кечур
19:54
прапор, Євросоюз
Молдова може випередити Україну на шляху до членства в ЄС, – Politico
19:49
Інтерв’ю
"Нам треба навчитися подавати спільну історію", - посол України в Польщі про те, як налагодити контакти з польським суспільством
19:39
Дмитро Пєсков
Обговорюватимуть не лише війну в Україні: Пєсков припустив, що саміт на Алясці триватиме 6-7 годин
19:30
Ексклюзив
Сергій Згурець
Є речі, які дивують: Згурець про ураження на Каспії суховантажу з деталями для "шахедів"
19:27
Ексклюзив
Посол України в Польщі Василь Бондар
Маємо вшанувати тих, хто загинув під час Волинської трагедії, не применшуючи злочинів проти поляків, - посол Боднар
19:25
"Ухвалили рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту": Свириденко за результатами позачергового засідання уряду
19:10
війна в Україні
Росії потрібно понад 4 роки, аби повністю захопити чотири області України, – британська розвідка
19:04
Покровськ
Українські воїни зачистили Покровськ від ДРГ РФ
18:57
Володимир Зеленський
"Росіяни зважають на американську силу": Зеленський розповів про свої очікування від зустрічі Трампа з Путіним
18:51
бензин
У Криму на заправках повністю зник бензин АІ 95: "Жовта стрічка" пояснює це "роботою добрих дронів"
18:35
Оновлено
РФ завдала ракетного удару по Дніпровському району: є загиблий та поранений
18:33
Оновлено
В Україні зростає кількість випадків COVID-19, але спалаху немає, - МОЗ
18:32
США Україна
У США близько 120 тис. українських біженців можуть утратити право на проживання в державі, - WSJ
18:32
Огляд
Магія реальних "Куби і Аляски": що подивитися на вихідних
18:26
Ексклюзив
Українці
Пошук внутрішнього ворога - це початок кінця: психотерапевт Кечур про психологічну стійкість українців
18:25
підземне сховище газу
Норвегія надає Україні майже $100 млн на закупівлю газу для прийдешнього опалювального сезону
18:05
РФ атакувала поліцейську автівку у Святогірську: загинули двоє правоохоронців
18:05
OPINION
Вливайся в "русскій мір". Що не так з українцями на російськомовних концертах у Варшаві
18:01
Гілларі Клінтон
Гілларі Клінтон заявила, що висуне Трампа на Нобелівську премію миру, якщо той завершить війну в Україні без територіальних поступок
17:51
штучний інтелект
Google запустила інструмент із ШІ, який шукатиме вигідні авіаквитки
17:47
Оновлено
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
"З нетерпінням чекаю зустрічі": Трамп і Лукашенко поговорили про саміт на Алясці та звільнення вʼязнів
17:44
На фото: кадр з фільму "Сам удома 2"
"Це був особливий момент": режисер Кріс Коламбус поділився, що думає про перезапуск франшизи "Сам удома"
17:44
зерно, зернова угода
"Зерновий поїзд вирушив новим маршрутом": УЗ вперше доставила збіжжя з Молдови до порту Чорноморськ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV