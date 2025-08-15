Є такий старий як світ чекістський прийом — за браком інших загальнодоступних джерел пошлюся на його опис в "Архіпелагу ГУЛаг" Солженіцина, у тому розділі, де він розповідає, як його ГБ вербувало в таборі (трохи на свою користь прибрехавши, бо випливлі в 1990-ті з архівів документи показали, що завербований тоді "агент Вєтров" таки "работал" і про підготовку "бандерівцями" табірних повстань оперу справно доносив, — потім ще ціла армія агентури, від "зони" до Академії наук, мала попрацювати кілька поколінь, щоб у свідомості ширнармас "відлига" з "шістдесятниками" починалася з промови Хрущова на XX з'їзді, а не з повстань у ГУЛагу!).

Але є там одне явно щире місце — де в'язня охоплює розпач від розуміння, що от він уже втретє цілком вдало (як йому здається) "відбив" ту саму пропозицію опера, пояснив, "чому" вона йому не підходить, а той, нітрохи не збентежений, заходить бубоніти по тому самому колу вчетверте — і стає ясно, що так може тривати до нескінченности, точніше до ранку, коли опер піде спатки, а в'язень - валити ліс...

