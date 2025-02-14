2. ⁠Розвал Росії не розглядався жодною стороною як частина сценарію. І наші ілюзії щодо цього — це наші ілюзії. Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України — неможливий.

3. Базова задача переговорів і подальших дій — це субʼєктність України як держави. Результати переговорів — це не стільки про території, скільки про субʼєктність в майбутньому. Без цього території не мають сенсу.

4. ⁠ Ключове питання — червоні лінії. По Україні (я вже писав) - не допустити нейтральний статус, не допустити різкого скорочення максимальної чисельності ЗСУ, не допустити заборони на ряд галузей ВПК і отримати гарантії на постачання певних видів зброї. Для Росії (хоч ми тут мало можемо впливати) не допустити масштабного зняття санкцій.

5. ⁠Путін починав з того, що вважав: коротка війна в Україні дозволить йому стати третім полюсом світу, забезпечить необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі та дозволить зупинити десловʼянизацію.

Жодне з цих бажань не буде втілено в життя. Не передбачається ніякої Ялти. Росія — залишиться слабкою економічно країною, яка змушена буде поступитися частиною нафтогазових надприбутків на користь США і монархій Перської затоки. І Китай погодиться на це в обмін на те, що проти його товарів не будуть вводити мито.