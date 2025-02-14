Про переговори та неможливість нової Ялти
Жодне з бажань Путіна не буде втілено в життя
1. Ключова задача України — зберегти державу з максимальною територією і виходом до моря.
2. Розвал Росії не розглядався жодною стороною як частина сценарію. І наші ілюзії щодо цього — це наші ілюзії. Без зовнішньої допомоги розвал Росії руками України — неможливий.
3. Базова задача переговорів і подальших дій — це субʼєктність України як держави. Результати переговорів — це не стільки про території, скільки про субʼєктність в майбутньому. Без цього території не мають сенсу.
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4. Ключове питання — червоні лінії. По Україні (я вже писав) - не допустити нейтральний статус, не допустити різкого скорочення максимальної чисельності ЗСУ, не допустити заборони на ряд галузей ВПК і отримати гарантії на постачання певних видів зброї. Для Росії (хоч ми тут мало можемо впливати) не допустити масштабного зняття санкцій.
5. Путін починав з того, що вважав: коротка війна в Україні дозволить йому стати третім полюсом світу, забезпечить необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі та дозволить зупинити десловʼянизацію.
Жодне з цих бажань не буде втілено в життя. Не передбачається ніякої Ялти. Росія — залишиться слабкою економічно країною, яка змушена буде поступитися частиною нафтогазових надприбутків на користь США і монархій Перської затоки. І Китай погодиться на це в обмін на те, що проти його товарів не будуть вводити мито.
6. Росія втратить європейські ринки й не матиме доступу до нових технологій. Що б там Путін не говорив зараз — нікому не потрібно технологічно накачувати Росію, яка може розпочати (захотіти розпочати) війну в відносно короткостроковій перспективі.
7. Нова війна від Росії не потрібна ні США, ні Китаю.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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