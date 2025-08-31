Про погану практику перекладання відповідальності на армію
Усі незручні електорально погані речі влада перекладає на армію
Це подвійна вигода для влади, таким чином руйнується соціологічна підтримка армії і йде розділ суспільства, що дає змогу їм краще управляти.
- Влада повністю переклала відповідальність за мобілізацію на армію, зокрема на Сухопутні війська і зробила з ТЦК страшило для людей, таким чином уникнувши своїх обовʼязків, які передбачені законом.
- Тепер ми бачимо як влада перекладає відповідальність на армію вдруге, вводячи обовʼязкове погодження з Генштабом будь-яких мітингів в Києві. А отже завчасно влада усвідомлює, що будуть причини, за якими суспільство може вийти з картонками, й завчасно готує з армії нове страховище.
На цьому фоні дуже цинічно звучать заклики до єдності з боку придворних спікерів та представників влади! Вони справно і не приховуючи використовують класичні методи заведення суспільства та опозиції в рамки: "Або ти агент Кремля, або ти в єдності з владою маєш їй аплодувати чи принаймні закрити свого рота".
Єдність, про яку так часто говорять спікери від влади, в їх розумінні, має бути виключно для збереження влади певно кола персон, а не країни.
Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
