На цьому фоні дуже цинічно звучать заклики до єдності з боку придворних спікерів та представників влади! Вони справно і не приховуючи використовують класичні методи заведення суспільства та опозиції в рамки: "Або ти агент Кремля, або ти в єдності з владою маєш їй аплодувати чи принаймні закрити свого рота".