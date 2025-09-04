Поки що затриманий визнав свою вину і заявив, що чекатиме на обмін в Росію. Вважаю, що слідство має відповісти на наявні запитання (багато з яких притягнуті за вуха і вкинуті Росією) та надати достатні докази його вини.

Але що хочу нагадати. Ті, хто регулярно читає повідомлення СБУ про затримання ворожих агентів, і ті, хто читають в інших джерелах розповіді людей, яких вербувала Росія, це знають:

ФСБ і ГРУ давно й постійно намагаються завербувати кого тільки можна.

Насамперед це відбувається через телеграм і пошук легких заробітків.

Так вербують переважно дурників і дурочок. Часто вони юзаються "всліпу", аби лише заробити обіцяні грубі гроші. Згадайте, скільки вже було "шахідів" і "шахідок" із пакетами з вибухівкою в ТЦК або у скупченнях військовослужбовців у містах. Підривають інших і підриваються самі. А скільки військових машин підпалили тупі підлітки (лише невелика частина цих справ потрапляє в новини).

Декого з таких використовують і для збору розвідданих про Сили оборони.

Вербувальникам їх не шкода. Їм можна пообіцяти й не заплатити. Наступного разу знайдуть таких самих.

Використання таких "ослів" відбувається за схемою: обіцянка легкого заробітку → легке завдання (для перевірки) → важче завдання → важка диверсія.

Більшість завербованих дурників (корисних ідіотів) затримують на початкових етапах. Що й не дивно, бо йдеться переважно про найнятих дистанційно не ідейних аматорів.

Дехто з них розповідає, що за легким завданням ішла пропозиція за справді грубі гроші вчинити замах або вбити громадсько-політичного діяча. Будь-якого.

Пригадую з інтерв'ю, що один із вербованих відмазався тим, що він не знає жодного такого діяча, який жив би поруч. А дехто ж і знає.

Тому мені дивно в дописах (колись) притомних людей бачити аргумент, мовляв, яка ж Парубій "влада", якщо влада в нас — зешобла. Та ні. Для Росії немає різниці, хто в нас зараз демократична опозиція, а хто "квартал". Депутат? Не риг? Ок. Тим більше "денацифікація — основная цель СВО".

Вбивство Ірини Фаріон теж лягає в цю схему.

Не буду витрачати час на роз'яснення, скільки націоналіст Андрій Парубій зробив для України і як його сприймали на болотах. Це вже всім мало б бути зрозуміло.

Є й інша категорія тих, кого вербують. Їх шукають насамперед за коментарями у спільнотах: ватні/проросійські настрої, невдоволення українською владою.

Такі "ідейні" кадри значно цінніші для Росії. Їх можна використовувати тривалий час — і для збору розвідданих, і для виконання диверсій, і для координації таких диверсій на місці (що дуже важливо).

Таких типажів, на жаль, чимало в Україні. Але їх кількість все ж значно обмежена, порівняно з першою категорією дурників.

Часто вони відставники-старпери. Скажемо м'яко — недалекі. Тому, припускаю, за їхніми "донесеннями" Росія може довбати ракетами порожні готелі, біля яких зупинялися машини на євробляхах. Але в цих готелях насправді давно ніхто не живе, і ЗСУ в них теж не сидять.

Нерідко ці клієнти — що називається, "попаяні".

І це джекпот для російських кураторів: попаяний ватник-ждун, який і так котить бочку проти України, а його ще можна відповідно додатково обробити.

Цим людям на випадок викриття й арешту можна пообіцяти обмін в Росію (декого так уже насправді забрали за обміном, на жаль).

Декого з цих людей явно ж серйозно інструктують. Вигадують легенди. Раніше ще і якісних адвокатів надавали. І суди над такими можуть тривати дуже довго.

Є ще одна категорія російської агентури. Ми з нею стикаємося дуже рідко, і це, погодьтеся, наш успіх. А це реальні специ-кілери, професіонали. Запровадити їх в Україну найважче. Але вони найбільш дієві. Згадайте вбивства в тилу наших полковників СБУ та спецпризначенців, які в російському тилу гасили колаборантів, запроданців, окупантів.

І це ще ми не говорили про зрадників і перевербованих у Самих силах оборони. А на війні без них, на жаль, ніяк. Вони виявляються, але не всі й не одразу.

Враховуйте все це. Зокрема й тоді, коли на Росію може працювати ваш допис коментар у соцмережах.

Це тотальна війна. Конвенційна, неконвенційна, гібридна, диверсійна.

Поки ви читаєте ці рядки, ФСБшники через вербування 100% пробують розробити чергові диверсії — проти українських військових і цивільних.