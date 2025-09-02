Я спробую — по межі. І говорити не про моральний вибір, а про інституційні запобіжники.

1.Телеграм має бути закритий. Жоден натовп прихильників жодного видатного політичного і навколополітичного блогера нічого не вартий порівняно зі шкодою, якої він завдає. Росіяни знайдуть інші канали, це одразу мені принесуть, я знаю. Але хоча б ускладнити.

Рік спілкування з вербувальником в тг — чи це не аргумент, що це все не має бути аж так доступно? Я можу уявити (якраз дуже можу), як за цей час можна накрутити на почутті провини будь-якого батька чи матір. Це екзистенційна провина, яка лишається по смерті дитини. Просто тому, що ти живеш, а він ні. Це постійні думки (і навіть впевненість), що ми могли якось інакше вчинити, щось додатково зробити, щоб запобігти смерті/загибелі сина чи доньки. Читайте також: Андрій Парубій. In memoriam Це почуття ірраціональне. І воно дуже сильно пов'язане з соромом і страхом втрати контролю, і вербувальники вміють з цим працювати. Це почуття й так з'їдає, тим більше — не в усіх поруч є значущі люди, які можуть казати, що ти маєш право жити. А росіяни, думаю, піднесли це на науковий рівень. Вони працюють не лише з емоціями, а й з біографіями потрібних людей, очевидно.

2. Інституційна недовіра, загальна недовіра, яка дуже сильна в українському суспільстві. Хіба одна людина радше повірить першому-ліпшому (а вони ж і не перші-ліпші, а очевидно — професійні) фсбешнику з телеграму, ніж моральному вибору свого власного сина? Не одна. Таких людей багато насправді. Ми не можемо вимагати рефлексивності, віри в ідеали від усіх людей. Не можемо, особливо коли є втрата. Але це не означає, що довіру треба знецінити. З нарощуванням, з посиленням довіри треба працювати.

3. Що Росія ворог, що росіяни збрешуть, що росіяни обдурять — цих матеріалів має бути дуже багато, доступною мовою, на різноманітних комунікаційних каналах.

Так, люди у стресі мають гірші когнітивні функції, їм складно приймати раціональні рішення, так, ними легше маніпулювати. І росіяни роблять тут подвійний терор. Знищивши сина, вони психологічно нищать батька, який ухвалює таке страшне рішення.

Держава, мабуть, не може впоратися з підтримкою такої кількості людей, такої кількості родин. Читайте також: Тиха інтервенція, яку ми ігнорували й... ігноруємо далі. І не лише ми Не знаю, чи й можливо впоратись самій з таким масштабним. Ймовірний вихід — навчання родин і потім каскадування цього. Принаймні, це одне з рішень, на мою думку. Тим більше у ситуації інституційної недовіри мережа може спрацювати краще.