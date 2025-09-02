Убивство Парубія. Чому Telegram треба закрити
Бувають ситуації, коли кожне слово — як йти по межі. Не просто не чорно-білі, а такі, що взагалі їх навряд чи можна виміряти однозначними словами й ідеальним моральним компасом
Я спробую — по межі.
І говорити не про моральний вибір, а про інституційні запобіжники.
1.Телеграм має бути закритий.
Жоден натовп прихильників жодного видатного політичного і навколополітичного блогера нічого не вартий порівняно зі шкодою, якої він завдає.
Росіяни знайдуть інші канали, це одразу мені принесуть, я знаю.
Але хоча б ускладнити.
Рік спілкування з вербувальником в тг — чи це не аргумент, що це все не має бути аж так доступно?
Я можу уявити (якраз дуже можу), як за цей час можна накрутити на почутті провини будь-якого батька чи матір.
Це екзистенційна провина, яка лишається по смерті дитини. Просто тому, що ти живеш, а він ні.
Це постійні думки (і навіть впевненість), що ми могли якось інакше вчинити, щось додатково зробити, щоб запобігти смерті/загибелі сина чи доньки.
Читайте також: Андрій Парубій. In memoriam
Це почуття ірраціональне. І воно дуже сильно пов'язане з соромом і страхом втрати контролю, і вербувальники вміють з цим працювати.
Це почуття й так з'їдає, тим більше — не в усіх поруч є значущі люди, які можуть казати, що ти маєш право жити.
А росіяни, думаю, піднесли це на науковий рівень.
Вони працюють не лише з емоціями, а й з біографіями потрібних людей, очевидно.
2. Інституційна недовіра, загальна недовіра, яка дуже сильна в українському суспільстві.
Хіба одна людина радше повірить першому-ліпшому (а вони ж і не перші-ліпші, а очевидно — професійні) фсбешнику з телеграму, ніж моральному вибору свого власного сина?
Не одна.
Таких людей багато насправді.
Ми не можемо вимагати рефлексивності, віри в ідеали від усіх людей. Не можемо, особливо коли є втрата. Але це не означає, що довіру треба знецінити.
З нарощуванням, з посиленням довіри треба працювати.
3. Що Росія ворог, що росіяни збрешуть, що росіяни обдурять — цих матеріалів має бути дуже багато, доступною мовою, на різноманітних комунікаційних каналах.
Так, люди у стресі мають гірші когнітивні функції, їм складно приймати раціональні рішення, так, ними легше маніпулювати.
І росіяни роблять тут подвійний терор. Знищивши сина, вони психологічно нищать батька, який ухвалює таке страшне рішення.
Держава, мабуть, не може впоратися з підтримкою такої кількості людей, такої кількості родин.
Читайте також: Тиха інтервенція, яку ми ігнорували й... ігноруємо далі. І не лише ми
Не знаю, чи й можливо впоратись самій з таким масштабним. Ймовірний вихід — навчання родин і потім каскадування цього.
Принаймні, це одне з рішень, на мою думку.
Тим більше у ситуації інституційної недовіри мережа може спрацювати краще.
Це не про критичне мислення, не про медіаграмотність.
Це про розуміння своїх станів і підтримку, в першу чергу.
Про авторку. Тетяна Трощинська, журналістка
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе