Висновок для мене як українця один — невинних там немає, треба дякувати за підтримку тим євреям і арабам, які за нас, і гидувати тими євреями та арабами, які за пацаків.

І завжди памʼятати, що окрім нас, українців, ніхто нашої Держави не захистить і не розбудує, і нам своє робити: боронити Україну від ворогів зовнішніх та внутрішніх; плекати Віру, Надію та Любов; жити в імʼя Бога, тих хто був, тих, хто є, і тих, хто буде наступними поколіннями нашої Української Нації.