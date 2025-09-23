Про визнання Палестини і позицію України
Декілька думок щодо Близького Сходу
Хамас, Хезболла, Іран — союзники ерефії.
Це — доконаний факт.
Хамас напав на Ізраїль, вбив, замордував, зґвалтував та взяв у заручники більше тисячі людей.
Це теж доконаний факт.
Ізраїль відповів на агресію… і "зачищає" Газу…
- Хамас і далі живе у своїх підземних норах, далі атакує сусідів, далі, не визнає право на існування держави Ізраїль, далі утримує заручників: і живих, і мертвих…
- Хамас приймають у Кремлі та висловлюють з ним солідарність… вбиваючи українців та знищуючи нашу державність… а "цивілізований світ" визнає терористичну Палестину…
І зазначу, що уряд Ізраїля й далі заграє з Путіним…
Читайте також: Світ стає інакшим, і ми цього можемо не помічати, - дипломат Веселовський
Сюр… Але такою є близькосхідна геополітика.
Висновок для мене як українця один — невинних там немає, треба дякувати за підтримку тим євреям і арабам, які за нас, і гидувати тими євреями та арабами, які за пацаків.
І завжди памʼятати, що окрім нас, українців, ніхто нашої Держави не захистить і не розбудує, і нам своє робити: боронити Україну від ворогів зовнішніх та внутрішніх; плекати Віру, Надію та Любов; жити в імʼя Бога, тих хто був, тих, хто є, і тих, хто буде наступними поколіннями нашої Української Нації.
P.S. До речі, премʼєр Італії Джорджа Мелоні - молодець! Має правильну національну позицію.
Про автора. Дмитро Ярош — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, колишній лідер та засновник організації "Правий сектор", член-засновник організації "Тризуб", командувач Української добровольчої армії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
