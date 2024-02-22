Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Проблема не в поляках, а в соціалізмі й групі паразитів, який він породив
OPINION

Проблема не в поляках, а в соціалізмі й групі паразитів, який він породив

Сергій Фурса
22 лютого, 2024 четвер
14:05
Погляд Сергій Фурса

Шабаш на україно-польському кордоні триває. Викликаючи супер негативні емоції українців, які спрямовуються або на всіх поляків. Не справедливо. Або на українських дипломатів. Ще більш не справедливо

Українська сторона рада була б щось зробити. Але фізично не може. Бо у протестувальників немає проблем з Україною. І вимоги в них не до української сторони. І навіть не до польської влади. То ж шукати домовленість з польським урядом марно.

То в чому ж проблема? В чому проблема польських фермерів?

Є дві основні проблеми. Перша — то ціна. За останній рік ціна на зерно і кукурудзу на світових ринках впала на 30 відсотків. І зараз перебуває десь на рівні 2021 року. Ще до того, як світ поринув у рекордну за 40 років інфляцію.

І це ціна не на ринку під Краковом, на який раптом потрапило українське зерно. Ні. Це ціна на світовому ринку. Одна єдина на весь світ. І транзит українського зерна через польську територію на цю ціну мало впливає.

Читайте також: Україна — Польща: справжня торгова війна попереду

Друга проблема — зелений перехід. А саме боротьба зі зміною клімату і порятунок навколишнього середовища. Грета Тунберг і Ко в дії. Сільське господарство в ЄС має відмовитись від ефективної хімії (захисту рослин) і перейти на біо методи. А це менш ефективний і дорожчий метод.

І фермери по всій Європі протестують проти цього. І вимагають більше дотацій. Не від Києва. І не від Варшави навіть, а від Брюсселя. І ці протести набувають різних, але завжди дуже радикальних форм.

І все це накладається на проблемну модель аграрного ринку Європи й особливо Польщі, де сільське господарство не бізнес, де, як в Україні, і фермери, й більші аграрні підприємства, заробляють грубі гроші. Ні. Це соціалка, за якої люди отримають дотації. Просто, щоб вони сиділи в селі й не їхали в місто. І байдуже, що вони не ефективні та неконкурентні. Просто хай сидять.

Пам’ятаєте, як українські популісти всі вуха прожужжали про супер польську модель аграрного бізнесу, де є більше мільйона фермерів.

І от обличчя цієї моделі. Рагулі на дотаціях, що з посмішкою висипають українське зерно з вагонів. Отаке обличчя української аграрки ви б хотіли бачити?

Тому проблема не в поляках. Проблема в соціалізмі й в цілій соціальній групі паразитів, який він породив. І ці паразити будуть битися за свої гроші. Бо вони не здатні, на відміну від українських аграріїв, заробляти гроші без дотацій.

Читайте також: Уряд Польщі не може впоратися з нахабною спецоперацією Кремля

Чому кордон України? По-перше, це ефективно. Їх же вимоги адресовані Брюсселю. Вони знають, що для влади ЄС підтримка України — то пріоритет. Тому б'ють, де боляче. Ну і російський вплив, звісно.

Росіяни не можуть створити протест. Але росіяни завжди використовують наявні проблеми в системі, щоб тиснути. І вони з допомогою своїх агентів і корисних ідіотів намагаються спрямувати цей протест проти України.

Бо якщо 10 відсотків американців вірять, що Земля плоска, то чому б частині не освічених людей з польського села не повірити в "українську змову". І одночасно росіяни намагаються викликати ненависть українців до поляків. Та сама картинка з висипанням зерна під камеру — це якраз удар по психіці українців. Знають, куди бити. Знають, як провокувати. І нерозумно з нашого боку вестись на ці провокації.

І ні, поляки не закуповують російське зерно. Польща в принципі експортер зерна, їм не потрібен імпорт космічного обсягу у 12 млн тонн. Це фейк, який чомусь підхопили багато хто в Україні, не перевіривши цю інформацію на критерій відповідності здоровому глузду.

Чому поляки не виступають проти? Поляки — не фермери. Та сама історія. У вас в країні більше мільйона цих фермерів на дотаціях. У них є сім'ї. Друзі. Це дуже багато народу. Тому ви не будете виступати проти. Навіть якщо їх методи вам не подобаються.

Тим більше на Заході завжди поважають право соціальних груп на боротьбу за свої інтереси. Чи ви думаєте, що парижанам подобається, коли французькі фермери закидують Париж багном? Звісно ні. Але для французів право на протест за свої права важливіший за все. Та сама історія з поляками.

То що робити українцям? Звикати. В ЄС таке постійно. І вступ України в ЄС буде супроводжуватись такими шабашами. Від цього нікуди не подітись.

По друге, через Польщу йде лише 5 відсотків від українського аграрного експорту. Розумно було б перенаправити ці обсяги. Щоб нічого не вести через Польщу. І тоді створювати проблеми на кордоні у польських фермерів не буде приводу.

А головне — зберігати холодну голову. Не давати росіянам спровокувати ненависть до Польщі та поляків. Не давати козирі проросійським силам в Україні, які будуть мімікрувати під євроскептиків.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Польща
Європа
зерно
аграрії
Блокування кордону
Читайте також:
Дональд Трамп
20 лютого, 2024 вiвторок
У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
Авдіївська, коксохімічний завод, коксохім
21 лютого, 2024 середа
"Точно не 47 тис.": військовий експерт Ступак назвав імовірну кількість загиблих під Авдіївкою росіян
Генсек НАТО Єнс Столтенберг
21 лютого, 2024 середа
Столтенберг розповів, за яких умов Україна зможе використовувати F-16 для ударів по території РФ
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.38
    Купівля 38.38
    Продаж 38.87
  • EUR
    Купівля 41.44
    Продаж 42.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
22 лютого
14:58
Артур Жорже
Помер тренер, який привів "Порту" до перемоги в Кубку чемпіонів
14:44
Бундестаг
У Бундестазі проголосували проти постачання Україні ракет Taurus
14:43
Оновлено
Дональд Туск
Туск оголосив про запровадження особливого режиму на КПП на кордоні з Україною та назвав дату переговорів зі Шмигалем
14:31
У ексочільника Чернігівської обласної ВЛК знайшли $1 млн: йому оголосили підозру
14:13
На фото: Мікі Рурк
Мікі Рурк розігрує прапор України, підписаний Залужним, за донат на відновлення житла херсонцям
13:56
Володимир Зеленський
Ситуація в Авдіївці та на південному напрямку, постачання літаків F-16: Зеленський провів засідання Ставки
13:47
НМТ
Міносвіти затвердило дати проведення НМТ-2024
13:42
Віктор Хрєнін
Міністр оборони Білорусі заявив, що Україна нібито зосередила на кордоні ударне угруповання з понад 100 тис. військових
13:20
Ексклюзив
"Якогось великого прориву немає": генерал армії України Маломуж про ймовірне захоплення РФ Побєди біля Мар'їнки
13:18
вітер
Синоптикиня Наталка Діденко попередила про рвучкий та сильний вітер 23 лютого
13:09
На фото: Мальме - місто-господар Євробачення-2024
Швеція розкрила подробиці заходів під час Євробачення-2024
13:04
Окупанти атакували прифронтову ТЕС: поранені 6 енергетиків
12:51
санкції проти Росії
Сенат США проведе слухання через американські чипи, виявлені у російській зброї
12:46
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція звинуватила РФ у погрозах збивати її патрульні літаки над Чорним морем
12:40
Оновлено
Олексій Навальний
МЗС дев'яти країн викликали послів РФ через вбивство Навального
12:29
Нафта
Росія заробила $653 млрд на продажу нафти за час повномасштабної війни проти України
12:28
Ван Ї
"Історія розсудить, хто мав рацію": голова МЗС Китаю закликав Україну та РФ розпочати мирні переговори
12:26
Уламки північнокорейських ракет
СБУ підтвердила використання Росією північнокорейських ракет для ударів по Україні
12:25
Огляд
Зруйнована церква
Росія знищує культурну спадщину України в масштабах, небачених з часів Другої світової війни
12:20
Дані Алвес
Ексфутболіста "Барселони" та збірної Бразилії засудили на 4,5 роки за зґвалтування
12:16
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Британська розвідка проаналізувала, чому в Кремлі агресію проти України називають війною з "колективним Заходом"
12:06
Ліонель Мессі
"Інтимний і безпрецедентний погляд на Ліонеля Мессі": вийшов документальний серіал про футбольну зірку
12:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Позиція Макрона врешті кардинально змінилась
12:02
Міни
"Не поступається найкращим західним аналогам": в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування
11:57
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про демобілізацію строковиків
11:52
віза Чехія
Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянина РФ та Білорусі
11:42
У Держцентрі зайнятості розповіли, представників яких професій не вистачає в Україні
11:31
відключення електроенергії
Через бойові дії є знеструмлення у 7 областях: ситуація в енергосистемі станом на 22 лютого
11:30
ДБР передало до суду провадження про держзраду екснардепа Рабіновича
Екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича судитимуть за державну зраду
11:30
Ексклюзив
Сергій Пашинський
У справі Пашинського є російське замовлення, - правозахисниця Денісова
11:21
Огляд
світ, міжнародний огляд
Обережність Байдена і Шольца, можливо, врятували від ядерної війни, але не дають Україні перемогти. Акценти світових ЗМІ 22 лютого
11:09
Том Круз
Том Круз розійшовся з росіянкою Хайровою через кілька днів після знайомства з її дітьми
11:03
ЗСУ, мобілізація
У Раді розглянуть збільшення зарплат військових до 200 тис. грн. Але після законопроєкту про мобілізацію
10:54
Оновлено
Байден проти Путіна
Байден у передвиборчій промові назвав Путіна "божевільним сучим сином". У Кремлі відреагували
10:45
Ексклюзив
Су-34
Сили ППО вдарили по ворожих літаках, використовуючи фактор раптовості, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Риженко
10:40
Канада
Канада готова виділити до $22 млн на снаряди для України за ініціативою Чехії, - CBC News
10:39
Оновлено
військовий квиток, мобілізація
До законопроєкту про мобілізацію внесли понад 4 тис. поправок
10:37
Ємен, хусити
США збили декілька ракет та БПЛА хуситів у Червоному морі
10:31
Дмитро Медведєв
Медведєв запропонував відправляти до таборів Сибіру мешканців ТОТ, які чекають на українські танки
10:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 лютого: долар та євро подорожчали
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV