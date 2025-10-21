1. Чому Трамп образився на Путіна після Анкориджа й заговорив про Tomahawk?

Тому що, з його погляду, Путін не оцінив його суттєвих поступок і не пішов назустріч ні в чому.

Готовність припинити війну в обмін на території Донбасу, котрі росіяни вже стільки років не можуть завоювати, видалася образливою навіть для Трампа.

2. Чому раптом остання зустріч Зеленського з Трампом, на яку покладалися такі надії, стала таким розчаруванням для обох сторін? Тільки через Tomahawk?

Не думаю. Трамп їх ніколи твердо не обіцяв, а Зеленський уже навчився не качати з ним права.

3. То що ж сталося, чому тональність розмови з американцями так змінилася після кількох місяців явного потепління?

Не маю сумніву, що справа в дзвінку Путіна до Вашингтона напередодні.

4. Якщо інформація Washington Post правдива (а мені вона виглядає такою), то Путін запропонував Трампу віддати певні райони Запорізької та Херсонської областей, які він захопив, в обмін на контрольовану Україною частину Донбасу. І Трамп побачив тут абриси майбутнього компромісу.

5. Зеленський виявився не готовий обговорювати цю конфігурацію можливої угоди. Тому зустріч стала таким розчаруванням для обох.

6. Головним фактором у подальшому перебігу подій буде позиція Європи. Втім, якщо я правильно читаю підтекст заяв Стармера й Мерца, європейські союзники цілком можуть долучитися до тиску на Зеленського. Головною винагородою за поступливість будуть гарантії післявоєнної безпеки.

Ну й, само собою, золотий парашут для самого Зеленського.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

