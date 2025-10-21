Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа
OPINION

Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа

Карл Волох
21 жовтня, 2025 вiвторок
18:02
Погляд

Головним фактором у подальшому перебігу подій буде позиція Європи

Зміст

1. Чому Трамп образився на Путіна після Анкориджа й заговорив про Tomahawk

Тому що, з його погляду, Путін не оцінив його суттєвих поступок і не пішов назустріч ні в чому. 

Готовність припинити війну в обмін на території Донбасу, котрі росіяни вже стільки років не можуть завоювати, видалася образливою навіть для Трампа. 

2. Чому раптом остання зустріч Зеленського з Трампом, на яку покладалися такі надії, стала таким розчаруванням для обох сторін? Тільки через Tomahawk

Не думаю. Трамп їх ніколи твердо не обіцяв, а Зеленський уже навчився не качати з ним права.  

3. То що ж сталося, чому тональність розмови з американцями так змінилася після кількох місяців явного потепління?      

Не маю сумніву, що справа в дзвінку Путіна до Вашингтона напередодні. 

Читайте також: Авторитет Путіна вже не достатній

4. Якщо інформація Washington Post правдива (а мені вона виглядає такою), то Путін запропонував Трампу віддати певні райони Запорізької та Херсонської областей, які він захопив, в обмін на контрольовану Україною частину Донбасу. І Трамп побачив тут абриси майбутнього компромісу. 

5. Зеленський виявився не готовий обговорювати цю конфігурацію можливої угоди. Тому зустріч стала таким розчаруванням для обох. 

6. Головним фактором у подальшому перебігу подій буде позиція Європи. Втім, якщо я правильно читаю підтекст заяв Стармера й Мерца, європейські союзники цілком можуть долучитися до тиску на Зеленського. Головною винагородою за поступливість будуть гарантії післявоєнної безпеки. 

Ну й, само собою, золотий парашут для самого Зеленського.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Донбас
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
18 жовтня, 2025 субота
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
20 жовтня, 2025 понедiлок
Наталка Діденко розповіла, де в Україні найближчої ночі чекати на заморозки
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Київ
+8.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 48.28
    Продаж 48.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 жовтня
18:20
РФ завдала близько 20 ударів БПЛА по Новгород-Сіверському на Чернігівщині: 4 людей загинули, 7 - постраждали
17:59
грузія
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії
17:54
Ексклюзив
Пендзин
Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин
17:46
фейкові новини, fake news
Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД
17:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК
17:17
Аналітика
наземний роботизований комплекс "Рись PRO"
Як еволюціонують дрони  та бойові роботи: ТОП-5 проривних рішень української "оборонки" в жовтні
17:04
Оновлено
Ексдиректору Молодого театру Білоусу оголосили підозру в сексуальному насильстві над студентками - він усе заперечує
17:04
Огляд
Як ім'я "торговця смертю" стало символом людської величі: 192 роки від народження Альфреда Нобеля
16:52
Швеція
Швеція виділить €35 млн для допомоги й відновлення України
16:46
Володимир Кудрицький
ДБР проводить обшуки у колишнього очільника Укренерго Володимира Кудрицького – ЗМІ
16:37
каса банку
Через обстріли енергетики у деяких містах банківська система переходить на режим POWER BANKING: що це означає
16:27
ВР збільшила витрати на оборону на 324 млрд грн
16:24
Україна ЄС
Вступ України до ЄС: громадські організації підготували "тіньовий звіт" із понад 500 рекомендаціями
16:22
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті зафіксували 108 боїв, на Покровському напрямку ЗСУ відбили 41 атаку
16:15
Партнерський матеріал
Забезпечення фронту інноваціями
Забезпечення фронту інноваціями: українська авіакомпанія передала необхідне обладнання захисникам Харківщини
16:06
OPINION
Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині
16:04
Угорщина не блокуватиме новий пакет санкцій ЄС проти РФ, – МЗС
16:04
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
"Ярлик для легітимізації агресії": ЦПД заявило про поширення Лавровим фейків про "мир" і "нацистів" в Україні
16:02
Дональд Трамп і Ентоні Албанезе
Трамп уклав угоду з Австралією щодо рідкоземельних мінералів для боротьби з Китаєм
15:59
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:27
Telegram
РФ створила фейковий месенджер telegram, аби стежити за громадянами, - ЦПД
14:13
Ексклюзив
НАТО Steadfast Noon
Експерт про ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025: російські дрони і підводні човни стали "вакциною" проти європейського пацифізму
14:01
OPINION
Демонстрація мап вже не допоможе. Треба демонструвати особистий успіх
13:57
"РФ намагається зістрибнути з дипломатії": Зеленський закликав до посилення тиску на Москву після блекауту в Чернігові
13:29
Тетяна Бережна
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
13:19
Огляд
міжнародний огляд
Європа має дати Україні все, що допоможе тиснути на Росію, а Британія вже виділила мільйони на швидке розгортання сил у разі перемир'я. Акценти світових ЗМІ 21 жовтня
13:16
Оновлено
Рубіо, Лавров
Саміт Трампа й Путіна в Будапешті під загрозою: у РФ заявили про відсутність чітких термінів зустрічі та згадали про "першопричини конфлікту"
12:54
Радослав Сікорський
Польща не може гарантувати, що не зупинить літак Путіна у своєму просторі для арешту за ордером МКС, - глава МЗС Сікорський
12:42
Україна ЄС
"Поточна лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів": спільна заява Зеленського та лідерів ЄС
12:37
Оновлено
Верховна Рада
ВР проголосувала за продовження воєнного стану й загальної мобілізації на 90 днів
12:02
OPINION
Як Євросоюз може боротися з російськими КАБами
11:49
Валерій Залужний
Намагались отримати вигоду як від Заходу, так і від Росії: Залужний вважає, що війна в Україні є наслідком помилок влади у 90-х роках
11:38
Обміни й Стамбульські домовленості: у Коордштабі розповіли про треки для повернення військовополонених
11:23
Ексклюзив
Олександр Алфьоров
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
11:09
напад на Фіцо
У Словаччині чоловіка, який стріляв у Фіцо, засудили до 21 року ув'язнення
11:08
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
10:55
Валерій Залужний
Європі потрібно не менше 5 років для створення нової архітектури безпеки, - Залужний
10:35
Лідер Ірану Хаменеї відхилив пропозицію Трампа відновити ядерні перемовини
10:24
Оновлено
Енергетика, споживання електроенергії
В усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промспоживачів: ситуація в енергосистемі 21 жовтня
10:21
Ексклюзив
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Полюємо дробовиками на "дрони‑ждуни", як мисливці з Дикого Заходу: 110‑та ОМБр про Олександрівський напрямок
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV