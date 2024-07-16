Хитро вимахані, ага.

Перепрочитання класики: я проти корупції, але шоп кум міг порішати.

Подаруйте цим трьом чвертям макет вагончика Фоша.

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Походу вони собі уявляють переговори виключно як Комп'єнські. Лише про капітуляцію ворога і ні кроку назад.

Що ж, вони гідні президента, якого мають. Цей також вважає, що переговори мають бути лише на основі "формули Зеленського". Тобто про капітуляцію РФ.

Тільки наразі всі формули Зеленського зводилися лише до капітуляції України.

Від "сайтісь пасєрєдінкє" до Стамбула.

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Думав, що хоч війна цей народ чогось навчить. Щонайменше, мали б уже ускладнитися, розуміти, як залежать між собою причина та наслідок, могли б і навчитися брати відповідальність.

Але ні.

Пів України за переговори, але три чверті проти поступок - це про ті самі прості рішення.

Так не буває в реальному житті, але так буває в серіалах.

Це про кінець епохи бідності, яку можна скасувати вольовим рішенням чувака з булавою на ровері.

Просто збереться якийсь форум миру і скаже: мир — прийди.

І якщо організатори цієї "мирної імітації" дійсно вірять в неї, то це стократ гірше, ніж навіть три чверті інфантилів на третьому році великої війни.

* Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Олег Манчура, журналіст.

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