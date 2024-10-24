Свастика нікого не вбивала і не ґвалтувала, але стала символом націонал-соціалістів, так само як і Пушкін — символом рашистів.

Свастика навіть краще — вона не писала віршів проти лідерів єврейського народу, а Пушкін про Мазепу писав.

Ніхто не здогадається оберігати свастику як пам'ятник у центрах міст і не лише в Ізраїлі, а всюди у світі. Хіба що в музейних просторах таборів смерті.

А от Пушкіна в центрі українського міста захищати можна. Не соромно. Українців не шкода. Навіть після Бучі, навіть під час війни.

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Я не дивуюся іноземцям, які пишуть листи на захист пам'ятника Пушкіну, але не можу зрозуміти українців. Вони називають себе космополітами, хоча насправді є росіянами-імперцями незалежно від етнічного походження.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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