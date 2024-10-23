Йдеться, в першу чергу, про США та Китай. Але й про амбіції Росії повернутися до цього статусу, аналогічні бажання нових претендентів, наприклад Індії, Бразилії, Туреччини.

Але я певен, що нинішня війна України з Росією демонструє не лише це. Вона також про повернення на світову арену націй як одного ключових субʼєктів історичного процесу.

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Саме українська нація зараз не просто захищає свою державу, а отже саму себе від знищення, а й демонструє спроможність впливати на рішення тих, хто претендує на статус наддержав. Вони не здатні просто домовитися про "розв'язання українського питання", допоки українці своєю боротьбою не дають звести себе до рівня "питання".

Ті, хто списали націю як відпрацьований матеріал історії, поспішили, як свого часу ті, хто оголошували про її кінець.

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Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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