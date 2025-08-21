Путін найбільше переймається не територіями
У гуманітарних і політичних вимогах агресора — ключ до контролю над всією Україною
У заявах керівництва РФ вже озвучується те, що їх хвилює найбільше. Це "права росіян в України".
Саме це стане найбільш принциповим моментом для Кремля під час переговорів.
Не території, і навіть не гарантії безпеки для РФ, а комплекс питань про російську мову, церкву, реабілітацію їхніх агентів і засудження найбільших здобутків Української справи з 2014 року.
Читайте також: Про важливість термінів
Слідкуйте за цим питанням, а не за балачками про території. Головна небезпека криється в гуманітарних і політичних вимогах на переговорах, які багато хто з наївних розцінює як другорядні.
Ні, у росіян все навпаки. Бо це ключ до контролю над всією Україною.
Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.81Продаж 48.43
- Актуальне
- Важливе