Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Путін не "з’їхав з глузду", він так думав завжди
OPINION

Путін не "з’їхав з глузду", він так думав завжди

Віталій Портников
10 серпня, 2025 неділя
20:00
Погляд

Путін як особистість формувався у середовищі співробітників КДБ СРСР – справжнього шовіністичного осередку тодішньої імперії, особливо в її російській частині

Зміст

Коли у своїх спогадах про перші роки незалежності України я розповідаю колегам, як їздив до Санкт-Петербурга для інтерв’ю з мером цього міста Анатолієм Собчаком, як інтерв’ю було перерване його заступником Владіміром Путіним, який хотів обговорити із шефом якісь нагальні справи, але Собчак встиг сказати мені, що Україна може залишатися у своїх територіальних кордонах тільки в разі, якщо зберігатиме партнерські взаємини з Росією – і присутній при цьому віцемер, якого я бачив уперше і востаннє аж до моменту, коли він став одним із вищих керівників Росії, – ствердно кивав головою, – багато хто може вважати це легендою або намаганням перенести мій сучасний досвід на події тридцятирічної давнини. Ну не міг же Путін ще тридцять років тому, коли ніхто навіть не уявляв собі його політичної кар’єри, мріяти про окупацію українських земель!

Але ось у Німеччині оприлюднили раніше закриті архіви міністерства закордонних справ країни, серед яких виявилася службова записка тодішнього генерального консула Німеччини в Санкт-Петербурзі Ебергарда фон Путткамера. І цей дипломат тепер – головний мій свідок. Адже у 1994 році він доповідає німецькому зовнішньополітичному відомству саме те, що тоді говорили мені Путін і Собчак. І називали Крим, східну Україну та північний Казахстан вічною частиною російської держави, яка ніколи не була для неї закордоном. Причому, як бачимо, Путін настільки впевнений у своїй правоті, що навіть не намагається приховати своїх поглядів на російські "території" від західного дипломата. Вже коли стане президентом Росії, ще на початку 2000-х, він без жодних обумовлень називатиме Україну штучною державою – і в розмовах з президентом США Джорджем Бушем-молодшим, і у розмовах із федеральним канцлером Німеччини Герхардом Шредером. А ті, своєю чергою, транслюватимуть цю позицію Путіна іншим західним  лідерам.

Читайте також: Нинішня тактика Росії — пропетляти до кінця року

Тож питання не в тому, коли ж Путін "з’їхав з глузду", повірив у те, що українського народу не існує, і почав думати про окупацію України. Відповідь є простою: він так думав завжди. 

Коли говорив про якісь там російсько-українські взаємини, про партнерство, про повагу до української державності – він просто брехав. Бо не мав тоді реальної можливості втілювати свої політичні погляди. Навіть після обрання президентом Росії така можливість з’явилася не відразу. Але майже одразу він почав серію спецоперацій, спрямованих на підкорення Української держави та дискредитацію її інституцій. Практично відразу він почав вимагати від нового голови "Газпрому" Алексія Міллера будувати систему газопроводів, яка дозволила б Росії обійтися без української газотранспортної системи. І це був не лише засіб тиску на українське керівництво, а й підготовка до можливих бойових дій – якщо в них виникне потреба.

Путін як особистість формувався у середовищі співробітників КДБ СРСР – справжнього шовіністичного осередку тодішньої імперії, особливо в її російській частині. Уже в 1980 роках радянські чекісти замислювалися про демонтаж комуністичного режиму з метою перетворення держави на нову Російську імперію – з приватною власністю і домінуванням російської нації. На Луб’янці зачитувалися романами Пікуля. Важко уявити, щоб у Санкт-Петербурзі, де народився і служив Путін, де формувались його майбутні соратники – такі як Микола Патрушев – шовіністичні настрої були менш поширені. Навпаки – це була столиця колишньої імперії, життя на тлі царських палаців і особняків знищеної аристократії. І чекісти мріяли зайти в ці особняки не просто як господарі, а як спадкоємці імперії, втраченої їхніми батьками. Прихід до влади за умов скорочення імперії на 14 республік був для них катастрофою. Повернення цих територій стало для них справою життя. Бо без повноти імперського простору влада і збагачення не були для них ані солодкими, ані достатніми.

А Собчак – що ж. Тези, які я почув від нього у Санкт-Петербурзі, він неодноразово озвучував публічно. Слова Путіна про "подарунок більшовиків Україні" – так президент Росії назвав східні регіони нашої країни під час промови в день анексії Криму – це пряма калька з інтерв’ю колишнього мера Санкт-Петербурга у 1990-х. 

Читайте також: Постійний нейтралітет України — витвір КДБ СРСР

Але тепер, коли минуло понад 30 років, я замислююся: хто ж все ж таки був чиїм учнем? Чи справді Путін перейняв у Собчака його шовіністичну програму, чи, може, це сам Собчак – чутливий до настроїв місцевих чекістів – уважно слухав вихідця з КДБ Путіна після того, як той став його заступником, а, можливо, й куратором у мерії Санкт-Петербурга? Чи був Путін справді учнем, чи вони вчили один одного?

Нещодавно я випадково натрапив у YouTube на програму, яка вийшла в останній день путчу серпня 1991 року. Коли в Москві забороняли КПРС, у Києві проголошували незалежність, а у Санкт-Петербурзі Собчак і Путін приймали американських бізнесменів. Ролі в цьому телевізійному репортажі були розподілені бездоганно. Собчак говорив про демократичну Росію, а Путін розповідав, якими привабливими будуть економічні проєкти, що їх  північна столиця Росії запропонує американським гостям. Через тридцять років ту саму комбінацію Путін конструюватиме з представником Трампа Стівом Віткоффом, якого знову очікують у російській столиці наступного тижня. Він завжди діяв прогнозовано. І ніколи не відмовлявся від своїх реваншистських поглядів та оборудок. Саме тому я переконаний: від України він не відступиться за жодних умов. І не існує аргументу, який міг би переконати його відмовитися від претензій на нашу країну.

Путін сьогодні втілює  в життя те, про що він і його колеги по КДБ мріяли вже понад тридцять років. І саме тому його потрібно зупиняти, а не домовлятися з ним.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Радянський Союз
Володимир Путін
ФСБ
Війна з Росією
Микола Патрушев
Читайте також:
Володимир Путін
Автор Світлана Кравченко
10 серпня, 2025 неділя
Путін у змові з лівійським генералом готує нову міграційну кризу в ЄС: літаки з африканцями прибувають до Мінська, - Telegraph
Автор Дар'я Тарасова
8 серпня, 2025 п'ятниця
Вийшов трейлер фільму "Антарктида", який Антон Птушкін створив повністю сам
система ППО Skynex
Автор Роман Яворський
9 серпня, 2025 субота
Збивати дрони у 100 разів дешевше, ніж з IRIS-T: що таке німецька система ППО Skynex і які її переваги
Київ
+19.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
11 серпня
20:28
Ексклюзив
вакцинація
Циркулює нова мутація штаму Омікрон: головний держсанітарний лікар про зростання захворюваності на COVID у Києві
20:11
нафта роснефть
Саратовський НПЗ Роснафти припинив роботу через дронову атаку, - Bloomberg
20:05
OPINION
Сатанинський механізм знищення народу через руйнування довіри
19:57
Резерв+
У Резерв+ додали функцію сплати штрафу за неприбуття за повісткою
19:48
Оновлено
Володимир Зеленський
"Є реальний шанс досягти миру": Зеленський провів розмови з президентом Литви, прем'єрами Індії й Канади та принцом Саудівської Аравії
19:44
Андрій Костін
"Це питання наразі не на часі": посол у Нідерландах Костін про притягнення до відповідальності союзників РФ
19:39
Оновлено
РФ вдарила по автовокзалу у Запоріжжі (10 серпня 2025 року)
Удар РФ по автовокзалу в Запоріжжі 10 серпня: кількість постраждалих зросла до 23
19:38
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Є комплекс факторів: Defense Express про зменшення кількості ударів "шахедами"
19:26
Оновлено
Дональд Трамп
Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні
19:24
Російська армія просунулася у трьох населених пунктах Донеччини, - DeepState
19:15
Азербайджан Вірменія
Азербайджан і Вірменія опублікували текст мирної угоди. У ЦПД назвали її жорстким приниженням Москви
18:45
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Європейські лідери та Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з Путіним
18:35
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
"Я б сказав полякові чи німцеві - ти можеш сам поїхати на фронт": журналіст Вуйціцький про ставлення до мігрантів з України призовного віку
18:31
Україна ЄС
Вважаємо, що вступ України та Молдови до ЄС має відбутися одночасно, – Свириденко
18:07
OPINION
Росія не чекатиме, поки Європа підготується до російського удару
18:05
"Білі янголи"
"Білі янголи" евакуювали з Покровського району 24 цивільних: серед них жінка, яку двічі діставали з-під завалів
17:53
Від початку доби на фронті зафіксували 65 боїв: на Покровському напрямку ЗСУ відбили 18 атак
17:53
оптоволоконний безпілотник
Міноборони визначило перелік підрозділів та посад операторів дронів для військових за контрактом до 25 років
17:52
Кароль Навроцький
Президент Навроцький під час візиту у США обговорить з Трампом розміщення американських військ у Польщі й відносини з Україною
17:44
Ексклюзив
"Ми можемо стати зброярнею світу, але треба міняти систему", – ветеран та керівник громадської ради при міноборони про корупцію у воєнній сфері
17:41
снаряди калібру 155 мм після виробничого процесу на заводі боєприпасів у Пенсільванії, США
Польща за 2 роки планує збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм ушестеро
17:28
новини Тернопільщини
Палив електропідстанції в Уманському районі: в Україні агента ФСБ засудили до 15 років ув'язнення
17:18
ЗАЕС
Росіяни пошкодили інфраструктуру, яка здійснює моніторинг радіаційної обстановки на ЗАЕС
17:17
Учасники U2 опублікували заяви щодо Ізраїлю та Гази: "Ми не політичні експерти, але хочемо висловити позицію"
17:06
Ексклюзив
Чоловік в Кароліно-Бугаз підірвався на очах власних дітей: у ДСНС розповіли деталі трагедії і дали поради, як уникнути подібних випадків 
17:01
Україна ЄС
ЄС отримав 1,6 млрд євро доходів від заморожених активів РФ. Їх передадуть Україні у вигляді кредитів
16:58
Ексклюзив
Необхідна політична воля: представники кримськотатарського меджлісу сподіваються на офіційне визнання від оновленого уряду
16:42
Після звинувачень Костянтина Темляка у насильстві Jerry Heil і Yarmak перезнімуть кліп з відео українців
16:40
на фото Володимир Зеленський
Зеленський на Ставці доручив значно збільшити фінансування для бойових підрозділів
16:28
діти, злочини росії
"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей
16:14
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За минулий тиждень РФ застосувала проти України понад 1 тис. авіабомб і майже 1400 ударних дронів, – Зеленський
16:12
Колумбійський співак Малума перервав шоу через жінку, яка взяла на концерт однорічну дитину
16:04
морський телекомунікаційний кабель
Фінляндія висунула звинувачення капітану й двом офіцерам танкера Eagle S у пошкодженні кабелів у Балтійському морі
16:00
OPINION
Нарцисизм та путінопоклонство Трампа неперевершені
15:59
штучний інтелект
"Перевершує іноземні аналоги": в Україні створили дрон із ШІ, який вражає цілі на відстані понад 50 км
15:54
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:51
діти Україна
Окупанти депортували з Миколаївщини 15 дітей: фігурантів внесли до санкційних списків, а обвинувальний акт скерували до суду
15:44
АЕС "Гравлін"
Через нашестя медуз у Франції зупинила роботу атомна станція
15:25
Ексклюзив
Казімєж Вуйціцький
Не вірю в антиукраїнські погроми в Польщі, - історик Вуйціцький
15:24
Хосе Мануель Альбарес
Україна повинна брати участь у перемовинах щодо своєї території, – МЗС Іспанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV