А цей час використовують для максимального збільшення атак, як на суходолі, так і з повітря, також підсилюючи психологічний тиск на українське населення з метою домогтися згоди на капітуляцію.

Знов до Кремля направляється офіційний посланець Дональда Трампа . Сприймається це як готовність російської сторони зменшити свої апетити під загрозою (нарешті!) деяких засобів тиску з боку Білого дому.

Важливо, щоб американці (відверто кажучи, і наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок, які до того ж неможливо буде імплементувати!

Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить начебто незагрозливо, але це — пастка, яку недооцінюють. У відповідних проєктах "договорів", "меморандумів", ультиматумів ця російська вимога стоїть зразу після намагання закріпити за собою окуповані українські області й АР Крим та Севастополь.

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Причому далі йде розшифровка, яка все пояснює: мається на увазі не тільки згода України не вступати в НАТО, але й у будь-які оборонні союзи, коаліції, скасувати всі попередні безпекові договори, не розвивати військово-технічне співробітництво з країнами-партнерами, питати дозволу в Москви на проведення навчань і т.д.