Постійний нейтралітет України — витвір КДБ СРСР
Як тільки росіянам притискають хвоста — вони зразу починають імітацію переговорів, щоб уникнути санкцій і збільшення постачання озброєнь для України
А цей час використовують для максимального збільшення атак, як на суходолі, так і з повітря, також підсилюючи психологічний тиск на українське населення з метою домогтися згоди на капітуляцію.
Знов до Кремля направляється офіційний посланець Дональда Трампа. Сприймається це як готовність російської сторони зменшити свої апетити під загрозою (нарешті!) деяких засобів тиску з боку Білого дому.
Важливо, щоб американці (відверто кажучи, і наші перемовники) усвідомили ризики загрозливих поступок, які до того ж неможливо буде імплементувати!
Одна з таких — згода України на постійний нейтралітет. Звучить начебто незагрозливо, але це — пастка, яку недооцінюють. У відповідних проєктах "договорів", "меморандумів", ультиматумів ця російська вимога стоїть зразу після намагання закріпити за собою окуповані українські області й АР Крим та Севастополь.
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Причому далі йде розшифровка, яка все пояснює: мається на увазі не тільки згода України не вступати в НАТО, але й у будь-які оборонні союзи, коаліції, скасувати всі попередні безпекові договори, не розвивати військово-технічне співробітництво з країнами-партнерами, питати дозволу в Москви на проведення навчань і т.д.
Постійний нейтралітет України — витвір КДБ СРСР, підхоплений російськими спецслужбами, тепер активно просувається російськими воєнними злочинцями як троянський кінь для подальшого підкорення України!
Не можна потрапити в цю пастку!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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