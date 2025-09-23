Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
OPINION

Путін постійно тренується тиснути червону кнопку

Олег Манчура
23 вересня, 2025 вiвторок
16:01
Погляд

Аби не було психологічного страху, як в Брежнєва*

Зміст

Спочатку Путін натякнув, що може застосувати ядерну зброю, або як він сказав "військово-технічні заходи на стратегічні загрози". 

А тепер пас спіймала західна преса і вже Телеграф пише, що Путін постійно тренується тиснути червону кнопку. 

Аби не було психологічного страху, як в Брежнєва, який під час навчань перепитував — це дійсно навчання і на США ніц не полетить? 

Звісно, так воно і є.

Коли хочеш дожити до 150 років, то обов'язково маєш почати ядерну війну. 

Читайте також: Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?

А західні медіа, певна річ, ніколи не підхоплювали російські іпсошечки. 

З усього цього може бути аж два висновки

  1. Справи на Донбасі в Путіна йдуть геть кепсько, весняно-літня кампанія провалилася, а результатом літньо-осінньої може стати котел для армії РФ. Час переходити до шантажу. 
  2. Путін справді постійно тренується жать. Можна навіть сказати — жатися, силуватися, тужитися. 

Дві валізки ж самі собою не наповняться.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Олег Манчура, журналіст.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Про нас

