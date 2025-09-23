Путін постійно тренується тиснути червону кнопку
Аби не було психологічного страху, як в Брежнєва*
Спочатку Путін натякнув, що може застосувати ядерну зброю, або як він сказав "військово-технічні заходи на стратегічні загрози".
А тепер пас спіймала західна преса і вже Телеграф пише, що Путін постійно тренується тиснути червону кнопку.
Аби не було психологічного страху, як в Брежнєва, який під час навчань перепитував — це дійсно навчання і на США ніц не полетить?
Звісно, так воно і є.
Коли хочеш дожити до 150 років, то обов'язково маєш почати ядерну війну.
Читайте також: Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
А західні медіа, певна річ, ніколи не підхоплювали російські іпсошечки.
З усього цього може бути аж два висновки:
- Справи на Донбасі в Путіна йдуть геть кепсько, весняно-літня кампанія провалилася, а результатом літньо-осінньої може стати котел для армії РФ. Час переходити до шантажу.
- Путін справді постійно тренується жать. Можна навіть сказати — жатися, силуватися, тужитися.
Дві валізки ж самі собою не наповняться.
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.11
- Актуальне
- Важливе