Спочатку Путін натякнув, що може застосувати ядерну зброю, або як він сказав "військово-технічні заходи на стратегічні загрози".

А тепер пас спіймала західна преса і вже Телеграф пише, що Путін постійно тренується тиснути червону кнопку.

Аби не було психологічного страху, як в Брежнєва, який під час навчань перепитував — це дійсно навчання і на США ніц не полетить?

Звісно, так воно і є.

Коли хочеш дожити до 150 років, то обов'язково маєш почати ядерну війну. Читайте також: Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?

А західні медіа, певна річ, ніколи не підхоплювали російські іпсошечки.

З усього цього може бути аж два висновки:

Справи на Донбасі в Путіна йдуть геть кепсько, весняно-літня кампанія провалилася, а результатом літньо-осінньої може стати котел для армії РФ. Час переходити до шантажу. Путін справді постійно тренується жать. Можна навіть сказати — жатися, силуватися, тужитися.