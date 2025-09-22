Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
OPINION

Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?

Вадим Денисенко
22 вересня, 2025 понедiлок
18:00
Погляд

Чому путінська тріскотня про ядерку є дуже важливою для нас

Зміст

 Путін зробив низку заяв про вихід Росії з договорів про ракети середньої та меншої дальності.  Але насправді — це не пусті слова, а частина  домовленостей, які були досягнуті між ним та Трампом в Анкориджі.

1. Відразу після зустрічі на Алясці Путін почав говорити про необхідність скорочення ядерної зброї.  Нова (сьогоднішня) порція заяв — це продовження цього треку.

2. Суть цієї гри дуже проста: Росія та США можуть оголосити чи то про часткове скорочення кількості боєголовок, чи навпаки, — видадуть за перемогу, що не буде нарощування кількості боєголовок, але цю історію Трамп зможе продати в США. Адже він не тільки зупинив сім воєн, він ще й зупинив ядерну війну. 

Читайте також: МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну?

3. Частиною цих домовленостей також є Білорусь. Росіяни під шумок пообіцяли не розміщувати там ядерку в обмін на певне потепління. Але для нас важливо інше — Білорусь була пробною кулею, де обидві сторони на ділі продемонстрували, що готові йти на певні кроки та дотримуватися домовленостей. 

4. В усій цій схемі є одна проблема — Китай, який доволі жорстко оголосив відразу після Аляски, що не буде грати в цю гру. Але, видається, Путіна це не зупиняє. Для нього вкрай важлива диверсифікація його (російських) стосунків між США і Китаєм. Як економічна, так і політична. Схоже, Путін не готовий так легко впасти в китайські обійми, як це до останнього часу здавалося. 

5. Що хоче Путін на заміну? На жаль, він хоче посилення тиску з боку США на Україну по виходу з Донбасу.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
політика
Володимир Путін
Донбас
Краматорськ
ядерна зброя
Війна з Росією
ядерна безпека
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Василь Шкляр
Автор Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
Василь Шкляр
Автор Леся Вакулюк
21 вересня, 2025 неділя
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
Юлія Сенюк (вона ж Джозефіна Джексон)
Автор Адріана Муллаянова
22 вересня, 2025 понедiлок
"Штрафують за наявність оголеного фото в телефоні": порноакторка Джозефіна Джексон пояснила рішення виїхати з України
Київ
+24.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
17:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:24
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
УПЛ: "Динамо" втратило очки з "Олександрією", результати інших матчів 6-го туру
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
14:32
COVID-19
У Києві захворюваність на COVID-19 знизилась на 17,9%
14:21
Замість п’яти різних виплат: уряд запровадив базову соціальну допомогу для родин у складних життєвих обставинах
14:12
З початку року 147 поплічникам кремля в Криму повідомили про підозру, 32 - засудили
14:00
OPINION
Нам треба другий фронт
13:58
Ексклюзив
імміграційні вимоги Канади
Чи справді у Канаді почали вимагати в українців документи про звільнення від військової служби. Пояснення імміграційної служби (IRCC)
13:07
Дональд Трамп
Трамп розкрив імена декількох американських покупців TikTok
12:54
Ексклюзив
колумбійський гурт Los Іankovers
Далеко не всі народи у світі мають скарб - власну мову: колумбійський гурт Los Iankovers, який співає українські пісні
12:40
На Київщині затримали двох чоловіків, які постачали росіянами українські SIM-карти для дронів-камікадзе
12:27
Талібан
Талібан відхилив вимогу Трампа повернути авіабазу Баграм під контроль США
12:12
прогноз, погода
Де буде тепло, а де похолоднішає: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 23 вересня
12:00
OPINION
План Б для Трампа
11:54
ЗРК С-400 РФ
Українські військові уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ
11:54
Белавіа
Скасування санкцій США проти Белавіа: Politico оцінило, чи може ЄС зупинити транзит американських деталей до Білорусі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV