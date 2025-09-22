Путін зробив низку заяв про вихід Росії з договорів про ракети середньої та меншої дальності. Але насправді — це не пусті слова, а частина домовленостей, які були досягнуті між ним та Трампом в Анкориджі.

1. Відразу після зустрічі на Алясці Путін почав говорити про необхідність скорочення ядерної зброї. Нова (сьогоднішня) порція заяв — це продовження цього треку.

2. Суть цієї гри дуже проста: Росія та США можуть оголосити чи то про часткове скорочення кількості боєголовок, чи навпаки, — видадуть за перемогу, що не буде нарощування кількості боєголовок, але цю історію Трамп зможе продати в США. Адже він не тільки зупинив сім воєн, він ще й зупинив ядерну війну.

Читайте також: МіГи в Естонії. Як це впливатиме на нашу війну? 3. Частиною цих домовленостей також є Білорусь. Росіяни під шумок пообіцяли не розміщувати там ядерку в обмін на певне потепління. Але для нас важливо інше — Білорусь була пробною кулею, де обидві сторони на ділі продемонстрували, що готові йти на певні кроки та дотримуватися домовленостей.

4. В усій цій схемі є одна проблема — Китай, який доволі жорстко оголосив відразу після Аляски, що не буде грати в цю гру. Але, видається, Путіна це не зупиняє. Для нього вкрай важлива диверсифікація його (російських) стосунків між США і Китаєм. Як економічна, так і політична. Схоже, Путін не готовий так легко впасти в китайські обійми, як це до останнього часу здавалося.