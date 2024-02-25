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OPINION

Путін таки гострить зуби на Придністров'я

Андрій Магера
25 лютого, 2024 неділя
16:01
Погляд Андрій Магера

Сепаратистський офіційний Тирасполь звернувся до ОБСЄ через начебто "підготовку диверсійних груп у Молдові"

Пропагандистські канали Москви повідомляють, що сепаратистське Придністров'я звернулося до ОБСЄ через начебто "підготовку диверсійних груп у Молдові, а адекватної реакції немає".

Так зване міністерство держбезпеки ПМР  повідомляло, що "іноземні фахівці готують у Молдові бойові групи, до яких входять, зокрема українці, для вчинення в Придністров'ї терактів та диверсій на військових об'єктах".

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Судячи з усього, Кремль таки готує ґрунт для анексії лівобережжя Дністра Республіки Молдова.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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Теги:
Новини
Росія
Молдова
ОБСЄ
Придністров'я
Війна з Росією
пропаганда
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