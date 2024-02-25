Пропагандистські канали Москви повідомляють, що сепаратистське Придністров'я звернулося до ОБСЄ через начебто "підготовку диверсійних груп у Молдові, а адекватної реакції немає".

Так зване міністерство держбезпеки ПМР повідомляло, що "іноземні фахівці готують у Молдові бойові групи, до яких входять, зокрема українці, для вчинення в Придністров'ї терактів та диверсій на військових об'єктах".

Читайте також: Путін готується анексувати Придністров'я

Судячи з усього, Кремль таки готує ґрунт для анексії лівобережжя Дністра Республіки Молдова.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.