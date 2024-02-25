Путін таки гострить зуби на Придністров'я
Сепаратистський офіційний Тирасполь звернувся до ОБСЄ через начебто "підготовку диверсійних груп у Молдові"
Пропагандистські канали Москви повідомляють, що сепаратистське Придністров'я звернулося до ОБСЄ через начебто "підготовку диверсійних груп у Молдові, а адекватної реакції немає".
Так зване міністерство держбезпеки ПМР повідомляло, що "іноземні фахівці готують у Молдові бойові групи, до яких входять, зокрема українці, для вчинення в Придністров'ї терактів та диверсій на військових об'єктах".
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Судячи з усього, Кремль таки готує ґрунт для анексії лівобережжя Дністра Республіки Молдова.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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