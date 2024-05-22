Путін вирішив "взять за живое" НАТО у Балтиці
Оголошуючи односторонній перегляд морських кордонів на Балтиці, путінські ревізіоністи забули про деякі одкровення "товаріща Сталіна"
В 1933 році, відвідуючи Кольську затоку і милуючись просторами Арктичного океану, він сказав: "Что такое Чёрное море? Лоханка. Что такое Балтика? Бутылка. А пробка не у нас. Вот здесь – море. Здесь – окно. Здесь должен быть большой флот. Отсюда мы сможем взять за живое, если потребуется, и Англию, и Америку. Больше неоткуда".
Здається, що Путін вирішив "взять за живоє" НАТО на Балтиці. Але ж "корок від пляшки" не у нього! Горлечко пляшки – Данські протоки. Цей корок у данців.
Та й Швеція з Фінляндією вже члени НАТО. І Балтика – море НАТО і ЄС. А через Балтику йде жирний потік російської нафти та нафтопродуктів. Можна ж і закоркувати це горлечко для руху нафтових танкерів в ім’я чистого і зеленого сьогодення і майбутнього Балтики…
А ще можна діяти у той же спосіб, як Росія діяла на Чорному морі, оголошуючи великі акваторії закритими для судноплавства під приводом ніби-то військових навчань. НАТО може зробити те ж саме на Балтиці, закривши зону навколо Кенігсберзького ексклава на тривалий термін…
А тепер уважно стежимо за діями Альянсу передусім США, де, як відомо, практикують "антиескалаційну модель" поведінки щодо Росії.
P.S. Думаю, що нашим литовським та фінським друзям було б варто запросити українців з "Sea baby" та "Magura", надавши можливість базування на одному з тисяч острівців Архіпелагового моря, і ми зробили б з Балтійським флотом РФ те ж саме, що й з Чорноморським. І путіноїди швиденько сховалися б собі десь в Кронштадті чи на Літєйному проспекті...
Про автора. Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин
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