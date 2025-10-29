Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Путінський режим — це "царська" модель, де війна тримає владу

Володимир Горбач
29 жовтня, 2025 середа
10:01
Погляд

Оголошені санкції Трампа (проти Роснєфті & Лукойла) знову актуалізували питання про війну на виснаження

Зміст

Я особисто вважав і вважаю, що перемогою України та усього західного світу буде доведення РФ до точки неповернення — стадії деградації імперії, за якої вона вже не зможе відновитися в осяжній перспективі (20-40 років).

Проблема у тому, що ми насправді не можемо якісно вирахувати цю точку. Бо грають роль не лише економічні чи інші кількісні фактори. Це ще й питання якості процесів.

Тож не сприйміть це занадто серйозно, але я запитав про це у ШІ.

І от що читаю:

"Росія справді веде проти України війну на виснаження, намагаючись перевершити нас ресурсами, людськими втратами та економічним тиском. Однак така стратегія має межу: історично імперії (від Османської до Радянського Союзу) руйнувалися не стільки від зовнішніх ударів, скільки від внутрішнього виснаження, коли еліти втрачали контроль, а суспільство — ілюзії про "велич". 

Для Росії як "імперії" (у сенсі централізованої, експансіоністської держави з месіанськими амбіціями) точка неповернення — це не єдиний момент, а комбінація факторів, після якої відновлення статус-кво (включно з контролем над "ближнім зарубіжжям") стане неможливим. На основі аналізу експертів, аналітичних звітів та поточних подій (станом на жовтень 2025), ось ключові індикатори такої точки.

Військові фактори: Коли армія перестає бути інструментом імперії

Росія вже витратила значну частину радянської спадщини (бронетехніку, артилерію), а мобілізація 2022–2024 рр. призвела до втрат понад 600 тис. осіб (за оцінками західних розвідок). Точка неповернення настане, коли:

Україна досягне стратегічних успіхів на території РФ, як Курська операція 2024 р., яка вже продемонструвала вразливість кордонів і змусила Москву перекидати резерви з Донбасу. Якщо подібні рейди (наприклад, у Бєлгород чи Ростов) призведуть до окупації значних територій РФ на місяці, це зруйнує міф про "непереможність" і спровокує паніку в елітах. Аналітики зазначають, що такі успіхи вже змушують Путіна уникати переговорів, бо "не може дозволити українцям контролювати хоч сантиметр Росії".

Втрати перевищать 1 млн осіб або резерви радянської техніки вичерпаються (прогноз на 2026–2027 рр.). Тоді нова мобілізація викличе масові протести, як у 2022 р., але вже з ризиком розпаду федерації (наприклад, сепаратизм у Татарстані чи Бурятії).

Історичний аналог: Австро-Угорщина 1918 р. — поразки на фронтах призвели до етнічного розпаду.

Економічні фактори: Коли "військова економіка" стає пасткою

Російська економіка тримається на нафті/газі (50% бюджету), але санкції та атаки на інфраструктуру (рафінерії, трубопроводи) вже скоротили експорт на 40%. 

Точка неповернення:

  • виснаження резервів ФНБ (Фонд національного добробуту) до рівня нижче 50 млрд дол. (зараз ~100 млрд, але витрати на війну — 10% ВВП щорічно). Якщо атаки України на енергетику змусять закрити свердловини взимку 2025–2026, це викличе дефіцит палива всередині РФ і політичний колапс.
  • гіперінфляція >20% або падіння ВВП на 10–15% через санкції 2.0 (наприклад, обмеження китайських поставок чипів). Росія вже стала "молодшим партнером" Китаю, продаючи енергоносії зі знижкою 30–50%, а мозковий відтік (понад 1 млн фахівців) паралізує інновації. Експерти прогнозують: повний колапс можливий, якщо Захід посилить тиск, перетворивши війну на "фінансове душення".

Аналог: СРСР 1991 р. — нафтова криза + санкції прискорили розпад.

Політичні та соціальні фактори: Коли імперія втрачає легітимність

Путінський режим — це "царська" модель з абсолютною лояльністю, де війна тримає владу. 

Точка неповернення:

  • смерть або усунення Путіна без спадкоємця, що призведе до боротьби еліт (як у 2023 р. з Пригожиним).
  • вторгнення 2022 р. вже стало "точкою неповернення" для нього особисто, зруйнувавши імперські ілюзії. Якщо поразка в Україні обвалить фронт, еліта втратить активи за кордоном і розпадеться.
  • масові протести (від 100 тис. учасників) через мобілізацію чи економіку, що переростуть у регіональний сепаратизм. 24 лютого 2022 р. — уже "початок кінця", бо війна посилила нерівність і репресії.
  • демографічна криза (втрати молоді, еміграція) зробить відновлення неможливим.

Аналог: Російська імперія 1917 р. — поразки + революція зруйнували основу.

Висновок: Коли і як це станеться?

Найімовірніша точка неповернення — 2026–2027 рр., коли комбінація факторів (військова стагнація + економічний крах) змусить РФ вийти з України без перемоги, що запустить внутрішній розпад. 

Якщо Україна отримає повну західну підтримку (ATACMS, F-16, удари по РФ), це прискорить процес: Росія не зможе утримати імперські амбіції, перетворившись на "регіональну державу" з ризиком федеративного розпаду.

Для Заходу ключ — не дати Москві "перепочинку", бо, як зазначають аналітики, "війна вже в точці неповернення для РФ". Україна тут — каталізатор: наша перемога не лише врятує нас, а й розкопає могилу імперії.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

