Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто
OPINION

Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто

Михайло Басараб
27 жовтня, 2025 понедiлок
08:04
Погляд

Мій прогноз базується на переконанні, що російсько-українська війна актуального формату і сьогоднішнього масштабу не може продовжуватися роками, а тим більше десятиліття, як це обіцяють росіяни

Зміст

Це неможливо, оскільки обидві сторони не здатні тягти війну у сьогоднішньому вимірі упродовж тривалого часу. 

Наголошу, що це стосується обох сторін. 

Оцінка щодо неспроможності росіян формується на цілій низці аргументів, включно з економічними. 

Економісти, яким я довіряю, і які десятиліттями займаються професійним аналізом макропоказників, стверджують, що картина у росіян печальна. Всю її печаль можна збагнути, лише якщо зануритися у детальний порівняльний аналіз багатьох показників. І звичайно ж, не лише з російських джерел. Досі збувалося усе прогнозоване цими економістами. 

Отже, мій погляд:

1. Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто. 

2. Російсько-українська війна приречена або глобалізуватися, або локалізуватися. Але вона точно буде мати одне з цих продовжень. 

3. Глобалізація війни — це перенесення росіянами і їхніми союзниками збройного протистояння, нестабільності або навмисно запланованих руйнівних процесів на територію інших країн і регіонів, з явним чи офіційним втягуванням у конфлікт нових учасників. Глобалізація війни не означає, що вона піде від нас. Просто до неї вже відкрито долучиться багато інших суб’єктів. 

4. Локалізація війни — це трансформація російсько-української війни у внутрішнє протиборство або в Росії, або в Україні. Війна знайде продовження на території РФ, якщо західні партнери почнуть тиснути на Москву значно сильніше. Внутрішня війна в Росії призведе до її фрагментації з втратою якоїсь частини територій або й повного розвалу. 

Локалізація війни в Україні відбудеться у форматі серйозного громадянського протистояння з невідомими наслідками неминуче, якщо хтось таки додумається натиснути на українців, щоб вони погодилися закінчити війну з росіянами на російських умовах.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

