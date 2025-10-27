Економісти, яким я довіряю, і які десятиліттями займаються професійним аналізом макропоказників, стверджують, що картина у росіян печальна. Всю її печаль можна збагнути, лише якщо зануритися у детальний порівняльний аналіз багатьох показників. І звичайно ж, не лише з російських джерел. Досі збувалося усе прогнозоване цими економістами.

Це неможливо, оскільки обидві сторони не здатні тягти війну у сьогоднішньому вимірі упродовж тривалого часу.

1. Просто так зупинити цю війну вже не зможе ніхто.

2. Російсько-українська війна приречена або глобалізуватися, або локалізуватися. Але вона точно буде мати одне з цих продовжень.

3. Глобалізація війни — це перенесення росіянами і їхніми союзниками збройного протистояння, нестабільності або навмисно запланованих руйнівних процесів на територію інших країн і регіонів, з явним чи офіційним втягуванням у конфлікт нових учасників. Глобалізація війни не означає, що вона піде від нас. Просто до неї вже відкрито долучиться багато інших суб’єктів.

4. Локалізація війни — це трансформація російсько-української війни у внутрішнє протиборство або в Росії, або в Україні. Війна знайде продовження на території РФ, якщо західні партнери почнуть тиснути на Москву значно сильніше. Внутрішня війна в Росії призведе до її фрагментації з втратою якоїсь частини територій або й повного розвалу.

Локалізація війни в Україні відбудеться у форматі серйозного громадянського протистояння з невідомими наслідками неминуче, якщо хтось таки додумається натиснути на українців, щоб вони погодилися закінчити війну з росіянами на російських умовах.

Про автора: Михайло Басараб, політолог, офіцер ЗСУ

