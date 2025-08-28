Ракетні обстріли єднають нас
Нічні обстріли міст призводять до смертей і руйнувань
Їхнім наслідком є масові нервові зриви та зниження продуктивності праці наступного дня.
Водночас вони не дають нам забути, що війна повсюди. Що вона не "десь там", на фронті, подалі від нас. Що ворог не відступиться.
Парадоксально, але саме ці обстріли не дають українському суспільству розпастися на "тих, хто там" та їхніх родичів і друзів і "тих, хто тут", подалі від війни, у начебто мирних тилових містах.
Читайте також: Росія атакувала Україну дронами та ракетами: у Києві 12 загиблих, серед них 3 дітей
Так буває завжди. Масові бомбардування Британії німцями лише зміцнили єдність британського суспільства, і так само масові бомбардування Німеччини британцями й американцями.
Але ж кремлівські історики встигли вивчити лише розділ підручника про печенігів.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
