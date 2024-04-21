Реформа БЕБ: шпигуни сподіваються утекти
У школі на уроці біології нам розповідали, що паразити не мають мозку, яким вони могли б усвідомити, що ведуть заражений ним організм до смерті, після чого помруть самі. Вони просто харчуються й ні про що не думають, бо нема чим
Зриваючи найважливішу реформу (реформу Бюро економічної безпеки, - ред.), Україна ризикує в тяжкий момент війни всією західною підтримкою. Тут зійшлися вимоги ЄС, США, МВФ, G7 тощо. Всі розуміють, що без економічної свободи Україна не вистоїть у війні. А ключовий фактор економічної свободи — тиск силовиків на бізнес.
Три фактори тут переплелися:
- системна корупція;
- політичне бажання мати ручний орган підриву економічної бази потенційних політичних опонентів на наступних виборах;
- прямий російський вплив, спрямований на знищення української економіки і, головне, позбавлення України міжнародної допомоги.
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Ті, хто зриває реформу, не розуміють, що поразка України означатиме для них і втрату можливості хабарництва, і втрату перспективи успішних виборів. Бо немає мозку для рефлексії.
Ну а шпигуни сподіваються встигнути втекти.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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