Якщо для рівноваги документи перевірятимуть на вході відвідувачів подій самі розумієте якого "Кварталу", це буде зовсім повний рімейк подій 1983 року. А так — ето другоє. Ось така складова (не)культурної політики — поділ артистів на своїх, яким можна всьо навіть під час війни, і чужих, яким можна явно менше.

Нагадаю очевидне: "Океан Ельзи" - це ветерани нашої музичної сцени, які тримаються в хітах 25+ років. Це факт, незалежний від того, чи подобаються вони комусь персонально.

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Пам'ятаю, як саме на безглуздій боротьбі проти невідомо чого, хоча по ідеї за трудову дисципліну (тм) і проти нетрудових доходів (тм), я зрозумів, що СРСР - це не моя держава. До недовгого царювання тов. Андропова я був загалом лояльним до совітів, а під час і після - вже ніт. В дисиденти не пішов. Але традиційна українська дуля в кишені якось сама собою скрутилась. А від 1989-го я її вже регулярно виймав...

Якщо в нас не стане своєї популярної музики, але натомість будуть облави на відвідувачів культурних заходів в андроповському стилі, наші справи погані. Агенти московитського впливу за підтримки корисних ідіотів, які не розуміють соціальних наслідків своїх дій, далі робитимуть своє.

Слуги Януковича вже потирають пітні рученята і починають ділити посади в окупаційних адміністраціях.

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Про автора. Віктор Пушкар, соціальний психолог

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