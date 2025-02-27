Це першопричина, чому його команда так взялася за угоду, яка не розвʼязує головного питання — як зупинити Путіна.

Трамп намагається зробити те, що можна видати за швидку перемогу. На внутрішньому треку він наштовхнувся на стінку, намагається це виправити справами міжнародними.

Але й тут не все виходить так лінійно, як уявляли собі новоприбулі жителі Білого Дому. Це, звичайно, бісить. Уявляю, в яких виразах Трамп покриває українців, що викаблучуються. Читайте також: Атака Трампа на Зеленського — що відбувається та що робити?

Але угода буде, бо затягування з нею Трампу вже йде на шкоду. Рейтинги після перших двох тижнів починають рухатися вниз. А це ще навіть не дійшло до ключового питання — як заставити Росію і Путіна принаймні зупинитися.

Тому в хід ідуть "маленькі поступки" - на кшталт резолюції в ООН. Це як з кнопкою "перезавантаження" за Обами. Але, судячи з категоричних заяв Лаврова і Путіна, "прогиб" поки що не зарахований. А те, що навіть республіканські ЗМІ намагаються застерегти Трампа від реверансів перед Москвою, дає привід не впадати у стан неврастеніка. Принаймні сьогодні.