Рейтинги Трампа починають рухатися вниз
Трампу потрібно відзвітувати перед своїми виборцями, що він повернув у США гроші, які виділяв "попередник" для України. З відсотками
Це першопричина, чому його команда так взялася за угоду, яка не розвʼязує головного питання — як зупинити Путіна.
Трамп намагається зробити те, що можна видати за швидку перемогу. На внутрішньому треку він наштовхнувся на стінку, намагається це виправити справами міжнародними.
Але й тут не все виходить так лінійно, як уявляли собі новоприбулі жителі Білого Дому. Це, звичайно, бісить. Уявляю, в яких виразах Трамп покриває українців, що викаблучуються.
Читайте також: Атака Трампа на Зеленського — що відбувається та що робити?
Але угода буде, бо затягування з нею Трампу вже йде на шкоду. Рейтинги після перших двох тижнів починають рухатися вниз. А це ще навіть не дійшло до ключового питання — як заставити Росію і Путіна принаймні зупинитися.
Тому в хід ідуть "маленькі поступки" - на кшталт резолюції в ООН. Це як з кнопкою "перезавантаження" за Обами. Але, судячи з категоричних заяв Лаврова і Путіна, "прогиб" поки що не зарахований. А те, що навіть республіканські ЗМІ намагаються застерегти Трампа від реверансів перед Москвою, дає привід не впадати у стан неврастеніка. Принаймні сьогодні.
Усе поки рухається швидко, але повільно.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.4 Купівля 41.4Продаж 41.92
- EUR Купівля 43.35Продаж 44.03
- Актуальне
- Важливе