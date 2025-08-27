Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах
У контексті обговорення гарантій безпеки
Уже зараз, на стадії обговорення, можна констатувати нові реалії. Якщо усі ці понад 30 років з моменту розвалу Радянського Союзу, фактично до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, саме Росія сприймалась як гарант від хаосу на пострадянському просторі, то зараз усе навпаки.
Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах, а й у Європі та рівні глобальних правил загалом.
Читайте також: Винуватий хтось, а не РФ...
І в 90-х, і в нульових Захід не претендував на те, щоб якось обмежувати вплив Росії у регіоні. Просто у самої РФ не було достатньо мотивації вибудовувати стосунки на взаємовигідній основі, бо це потребувало змін і в самій РФ. В результаті, Кремль пішов шляхом війни та зламу світової системи. І дійшов до того, що перетворив Росію на країну, яка продукує хаос та агресію.
Країну, яка з гаранта безпеки (як це було у Будапештському меморандумі та вважалось неофіційною роллю постійних членів Радбезу ООН), перетворилась на країну, від якої потрібні гарантії безпеки.
Ось така нова Ялта-2, якої так прагнули у РФ.
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе