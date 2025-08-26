У Серебрянському лісництві місяцями нічого не змінювалося – росіяни атакували, але безрезультатно. Цей лісовий масив площею понад 107 гектарів тягнеться від окупованої Кремінної до кордону з Донецькою областю. З осені 2022 року, після захоплення Кремінної російськими військами, через ліс проходить лінія фронту.

Росіяни до останнього часу використовували густий ліс для того, щоб ховати свою техніку та непомітно наближатися до українських позицій. Особливо небезпечно те, що бої наближаються до Сіверська — важливого міста, яке контролює підходи до всього регіону.

Останніми днями, ситуація змінилася не на користь українських захисників. Окупанти мали незначні тактичні успіхи на кількох ділянках лісництва.

Підрозділи 164-ї та 169-ї окремих мотострілецьких бригад окупантів продовжують наступати у самому Серебрянському лісництві в бік злиття Чорного Жеребця та Сіверського Дінця (у напрямку села Дронівка), що значно ускладнює положення наших підрозділів, які продовжують оборонятися східніше, вздовж берега Сіверського Дінця, навіть на схід від Серебрянки. Судячи з усього, найближчим часом противник зможе повністю зайняти лісництво аж до річки Ч. Жеребець.

Наразі найскладніша ситуація — в лісі на північному березі Сіверського Донця від населеного пункту Григорівка до Дронівки. Окрім того, окупанти тиснуть у напрямку Ямполя.

Паралельно російські війська активізували наступальні дії поблизу Серебрянки у Бахмутському районі Донецької області.

Росіяни контролюють панівні висоти в районі населеного пункту Білогорівка, що створює складні умови для українських захисників у Серебрянському лісництві. Головне завдання росіян — ліквідація присутності Сил оборони в Серебрянському лісництві та просування в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Західні розвідки кажуть про зміщення акценту військових дій на захід — себто в бік Сіверська. Власне, Сіверськ стане ареною найважчих боїв наступних тижнів.

Місто розташоване на річці Бахмутка та її притоках: Ямі та Кам'янці. Місцевість навколо багата на природні ресурси. Тут розвідано та експлуатується Ямське родовище доломіту, Ямське родовище кварцового піску, піску будівельного, Ямське родовище крейди, Ямське родовище глини, аргілітів. Саме це і приваблює окупантів.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський днями повідомляв про посилення тиску ворога на півночі Донбасу та Лиманському напрямку.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 17 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполю і Серебрянки.

Підрозділи Сил оборони України ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їх штурми й за нагоди проводять активні контрнаступальні дії у відповідь.

За інформацією координатора групи "Інформаційний спротив" Костянтина Машовця, Сили оборони України кількома успішними контратаками ліквідували тактичне вклинення противника у напрямку Катеринівка – Глущенково, продовжують успішно обороняти Карпівку та Рідкодуб. Є інформація, що в смузі дії 3-ї мотострілецької тієї ж 20-ї загальновійськової армії противника ЗСУ або відбили село Греківка, або витіснили з нього її підрозділи, перевівши село в "сіру зону" (втім, ця інформація все одно потребує уточнення).

На Сіверському напрямку росіяни стали частіше атакувати за допомогою артилерії, зокрема середньодобова кількість сягнула 170-180 обстрілів. Окупанти намагаються обійти Сіверськ з напрямку Серебрянського лісництва, аби вийти на відстань, яка б дозволяла їм тримати Слов’янськ під вогневим контролем з використанням ствольної артилерії.

Наголошую на важливості Лиманського напряму в загальній системі російського наступу. Активізація росіян у напрямку Сіверська становить загрозу для східного флангу Слов'янсько-Краматорської агломерації. Сіверськ знаходиться на критично важливій позиції, і його втрата може ускладнити оборону всього регіону.

Також зауважу, що Слов'янськ, до якого намагаються прориватися окупанти, має важливе символічне значення для Путіна. Оскільки Росія вже одного разу "втратила" цей населений пункт, коли українська армія вибила звідти окупантів під час бойових дій у 2014 році. І цей удар був для кремля досить болючим. Крім ідеологічної складової, Слов'янськ має й важливе військове значення – це один з ключових районів укріпленої української оборони.

За словами військового експерта, полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, ворог рухається вздовж адміністративного кордону Донеччини, намагаючись при цьому обійти Слов'янськ і Краматорськ. Противник розуміє, що ці міста йому не взяти, навіть якщо зрівняти з землею.

"Тому вони й намагаються зробити великий обхід, але, на щастя, у нас Лиманський оперативний напрямок – один із найстійкіших по обороноздатності",- пояснив Жданов.

Наразі окупанти фактично "вперлися в лінію" оборони. Навіть якщо росіяни досягнуть тактичних успіхів, стратегічно захопити агломерацію їм не вдасться через потужну оборону та складність штурму промислових центрів.

Крім того, на ситуацію на фронті впливають не лише військові, а й політичні чинники. Міжнародний тиск на Російську Федерацію відіграв свою роль в уповільненні темпів російського наступу. Успішні дії сил оборони за ключовими напрямами не дозволили реалізувати політичну складову російського наступу — створення буферних зон завглибшки до 20 кілометрів.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.