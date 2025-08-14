Російські війська, за інформацією осінтерів, за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ.

Згідно з оновленими картами бойових дій ресурсу DeepState, ворог просунувся приблизно на 10 кілометрів.

Аналітики DeepState зауважують, що окупанти за допомогою переважаючої кількості піхоти зайшли у населені пункти Кучерів Яр і Золотий Колодязь, де накопичують сили для подальшого наступу. З Кучеревого Яру, за даними ресурсу, росіяни просунулися в село Веселе, де за останню добу зафіксували близько 20 військових РФ. Водночас російські підрозділи намагаються просуватися в районі Нововодяного та Петрівки, шукаючи слабкі місця в обороні для виходу на трасу Добропілля – Краматорськ.

DeepState повідомляє, що у разі закріплення російських військ у захоплених селах і подальшого розвитку наступу, ситуація може загрожувати швидшому падінню Добропілля, ніж Покровська.

В Оперативно-стратегічному угрупованні військ (ОСУВ) "Дніпро" повідомили, що на Покровському та Добропільскому напрямках невелика група російських військ (приблизно 10 осіб) змогла пройти першу лінію оборони українських військових, але це не означає, що вони взяли під контроль ту територію, яку відобразили на мапах аналітичні проєкти.

"Треба розуміти, що це малі групи по декілька осіб. Їхня присутність фіксується і тому на мапах з відкритих джерел здається, що "ось, о Боже, росіяни просунулися на 12 кілометрів в глибину української території". Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралась мала група росіян у кількості десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Це не так, що вони взяли під контроль увесь той шлях, який вони пройшли. Ні, вони пройшли шлях і намагалися сховатися десь в одному підвалі. Звичайно туди були відправлені резерви, щоб їх звідти вибивати і знищити",- наголосив речник ОСУВ "Дніпро" підполковник Віктор Трегубов.

Своєю чергою у дописі СтратКому прямо заперечується, що росіяни нібито здійснили прорив на одній із ділянок фронту на сході України.

"Протягом останньої доби на різних інформаційних ресурсах з’явилася інформація про нібито прорив російських військ на одній із ділянок фронту на сході України. Ця інформація не є достовірною та не відображає реальних фактів", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили цю інформацію та додали, що вже реагують на те, що відбувається.

Рішенням Головнокомандувача Збройних сил генерала Сирського виділені додаткові сили та засоби для знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони на Покровському напрямку.

Одним із таких підрозділів є 1-й корпус НГУ "Азов", який кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку.

"Обстановка залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці", - йдеться у повідомленні пресслужби 1-го корпусу НГУ "Азов".

Зокрема, повідомляється, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі.

Варто зауважити, що театр бойових дій змістився на фланги Покровського фронту — в напрямку Мирнограда і Добропілля.

За даними Генштабу, на Покровському напрямку ворог найбільша активність спостерігається в районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Маяк, Дорожнє, Никанорівка, Кучерів Яр, Нове Шахове, Новоекономічне, Сухецьке, Родинське, Промінь, Удачне, Лисівка, Звірове, Горіхове, Дачне.

Збройні сили РФ намагаються вийти до траси в районі населеного пункту Родинське, щоб перерізати єдину асфальтовану дорогу.

Попри складну обстановку на Покровському напрямку і безпосередньо біля міста Покровськ, говорити про те, що російські окупанти вже мають значні тактичні успіхи в Покровську, передчасно.

Основна проблема для Покровської агломерації (не тільки для Покровська) — це не удар безпосередньо в лоб, тобто спроба прориву росамією позицій Сил оборони України на Покровському напрямку. Російські окупанти діють тактикою малих штурмових груп у кількості від 8 до 12 осіб.

Це не розвідувально-диверсійна група (ДРГ). Це було помилкове повідомлення, коли говорили, що в Покровськ намагаються проникнути розвідувально-диверсійні групи. Ні, це тактика малих штурмових груп. Але велика кількість і на вузькій ділянці фронту, крім того, створюється перевага у вогневому ураженні. Це і дозволяє здійснювати тактичні просування вглиб української оборони.

Нагадаю, що Покровськ — це велике промислове місто.

Це розвинена промислова зона і, головне, це дуже щільна міська забудова. Тому говорити про те, що окупанти мають вже тактичні переваги у Покровську і щобільше — створена загроза падіння міста, не можна. Подібні настрої — це відверті російські інсинуації. Наприклад, Часів Яр — місто, яке набагато менше за розмірами й за кількістю жителів до початку війни від Покровська, а його російські окупанти не можуть взяти протягом півтора року. Тому, на мій погляд, саме атаки безпосередньо штурмовими групами на Покровськ — це не більш як спроба розтягнути оперативні резерви Сил оборони України саме з флангів, де зосереджені основні удари російських окупантів.

Мовиться про те, що інформаційний шум навколо прориву російських ДРГ у Покровськ виявився лише відвертальним маневром, а основне зусилля окупантів було зміщене на правий фланг — у район Мирнограда та Добропілля. Їхньою метою є створення "малого котла", який би унеможливив оборону Покровська.

Наразі росіяни намагаються уникнути безпосереднього штурму Покровська, тому перейшли до тактики охоплення з флангів і спроб взяти під безпосередній контроль локації, тобто лінії постачання Сил оборони України.

Не випадково основний театр бойових дій зараз саме на Мирноградському, Добропільському напрямках, тобто на флангах. На правому фланзі Покровського фронту окупанти намагаються з боку населеного пункту Разіне вийти на безпосередній контроль над трасою в районі населеного пункту Родинське. Це єдина асфальтована дорога, якою Сили оборони України перекидають оперативні резерви та вивозять поранених. І, відповідно, в разі тактичних успіхів окупантів тоді створюється загроза оперативного оточення. Але ще раз наголошу: загроза. Йдеться про те, що лівий фланг Покровського фронту стабілізований завдяки успішним діям Сил оборони України.

Ще раз повторюся: основний акцент дій російських окупантів зосереджений саме в районі Мирнограда. До того ж слід зазначити, що використовується тактика "м’ясних штурмів".

Раніше повідомлялося про те, що понад 110 тис. особового складу відправив Кремль для захоплення Покровська. Крім того, щодня йде поповнення технікою, артилерією, великою кількістю боєприпасів. Перед Силами оборони України стоїть завдання не тільки не допустити оточення, а й знищувати резерви ворога.

Просування у росіян є, але не йдеться про прорив на Добропілля.

Інформація про прорив активно поширюється росіянами на тлі підготовки зустрічі Трампа та Путіна та заяв американського президента про бажання повернути Україні значні ділянки території.

А тепер уявімо, що це інформаційний тиск з боку Росії, яка показує тактичний успіх. Фактично країна-окупант в особі російського диктатора каже Трампу "А навіщо нам з тобою домовлятися, якщо ми вже вийшли на адмінкордон Дніпропетровської області? За тиждень-два ми вирішимо питання захоплення всієї Донецької області".

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 12 серпня, вже заявив про те, що вважає метою російського прориву на Покровському напрямку створення інформаційного фону перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора.

"Задача цього просування нам зрозуміла: до 15 серпня сформувати певний інформаційний фон, особливо, в американському просторі, що Росія просувається вперед, а Україна втрачає території",- зауважив він.

Говорячи загалом про ситуацію під Покровськом, підкреслю, що росіяни намагаються обійти місто з флангів, але в лоб вони його не візьмуть ніколи. Росіяни вже давно діють малими піхотними групами, яких посилають багато, щоб створити перевагу на вузькій ділянці фронту.

А враховуючи розтягнутість ліній корпусів і недоукомплектацію особовим складом, відбувається "просочування". Але всі ці повідомлення про прориви на 18 кілометрів не відповідають дійсності. Зараз проводяться стабілізаційні дії, щоб унеможливити подібні сценарії.

"Захисники України зосереджені на виконанні поставлених завдань, тримають рубежі та потребують підтримки всього суспільства, щоб відбити нові спроби ворожих наступів", – наголосив речник Генштабу майор Андрій Ковальов.

Зауважу, що коментувати ситуацію на фронті зараз можуть лише пресофіцери, а не аналітичні центри на кшталт DeepState.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.