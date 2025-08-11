Журналісти телеканалу припускають, що Росія знову намагається захопити Херсон, зосередивши удари на ключових об’єктах інфраструктури та транспортних маршрутах. Ключовим аргументом на користь такої версії стали нещодавні бомбардування мосту у місті, який веде до мікрорайону Корабел.

Нагадаю, позаминулої неділі в результаті серії повітряних атак міст був пошкоджений, що спричинило евакуацію близько 1800 цивільних, що залишилися на острові.

"Захоплення Херсона та області – захоплених у перші дні війни, а потім звільнених завдяки швидкому українському контрнаступу в листопаді 2022 року – залишається однією з головних цілей президента Росії Володимира Путіна в цьому конфлікті, а поновлений тиск щодо відокремлення Корабела від решти міста викликав занепокоєння щодо того, що російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівнинній місцевості в найближчі тижні", - йдеться у публікації каналу CNN.

Примітно, що подача від західних ЗМІ подій на полі бою в Україні часто є щонайменше необ'єктивною. У кращому випадку це тенденційність, у гіршому — відверта дезінформація, яка є результатом інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. Через західні ЗМІ РФ активно формує громадську думку, як на Заході, так і в Україні, створюючи штучну напругу.

На жаль, українські медіа нерідко підхоплюють такі вкиди без перевірки джерел, не аналізуючи їхню природу.

Так, наприклад, ще в грудні 2024 року почали з’являтися повідомлення про нібито підготовку Росії до масштабного форсування Дніпра й штурму Херсона. Тоді, за даними деяких західних ЗМІ, окупанти мали захопити острови в дельті Дніпра. Повідомлення активно коментували в інформаційному просторі — як українському, так і західному.

Своєю чергою очільник Херсонської ОВА Прокудін в інтерв'ю західним ЗМІ заявляв, що Росія прагне заявити про своє право на всю Херсонську область до початку мирних переговорів, тому російські окупанти постійно намагаються захопити плацдарм на річці Дніпро.

В інтерв'ю The Guardian він заявив, що російські війська намагаються перетнути річку в чотирьох місцях, щоб обґрунтувати свої вимоги щодо всієї Херсонської області. "Кожен день вони намагаються перетнути річку. Ми отримали інформацію від нашої розвідки, що російський заступник командира сказав військовим, що вони мають за будь-яку ціну форсувати річку", — розповів Прокудін журналістам.

Також голова Херсонської ОВА заявив, що російським солдатам було сказано, що вони повинні до початку перемовин захопити хоча б одне із сіл на правому березі Дніпра, однак їм не вдалося цього домогтися.

Ці заяви лунали паралельно з коментарями на найвищому рівні. Зокрема, у грудня 2024 року президент України підтвердив, що ворог активізувався на Херсонському напрямку, намагаючись покращити тактичне положення на островах і створити плацдарми для майбутнього наступу. Проте час показав — нічого з цього не реалізувалося.

Попри це, українські ЗМІ, зокрема РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, писали, що "росіяни можуть також найближчим часом здійснити ще одну операцію – з метою наступу на Херсон, форсувавши Дніпро, адже всі мости в напрямку цього міста зруйновані або пошкоджені. Два джерела видання стверджують, що окупанти звозять в райони, розташовані на лівому березі Дніпра, обладнання для наведення понтонних переправ і готують війська".

Виникає питання — хто ці "власні джерела" і чи вони взагалі існують?

Подібні вкиди з'являлися й пізніше. Наприклад, у травні 2025 року всі українські медіа цитували офіцера водолазного спецпідрозділу НГУ "Омега" Сергія Ткачука, який сказав в ефірі Новини.Live, що росіяни нібито можуть готувати десантну операцію у Херсонській області, а наразі здійснюють спроби висаджувати десант на острови, які контролюють Сили оборони України. "Мета — власне правий берег Дніпра, також контроль над Херсонщиною і Миколаївщиною. Це великий амбітний проєкт, який хоче реалізувати наш ворог, Російська Федерація", — зазначив Ткачук.

Жоден журналіст тоді не поставив питання, звідки офіцера водолазного(!) спецпідрозділу НГУ "Омега" така інформація розвідувального характеру? І чому СБУ не реагує на подібні заяви?

Згодом з'ясувалося: 300 човнів — це вигадка. Загальна кількість російських човнів на всій окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини, а також на островах Дніпра не перевищує сотню. Про це заявив речник Сил оборони Півдня полковник Владислав Волошин в коментарі журналісту Андрію Цаплієнку, спростовуючи дані щодо підготовки окупантами штурму правобережжя Херсонщини.

"Ми не бачимо ознак підготовки до штурму. Українська розвідка контролює буквально кожен із плавзасобів, якими користуються окупанти на лівобережжі та островах. Ми знаємо місцеперебування буквально кожного човна. Їхня загальна кількість, якщо рахувати не тільки на островах, а на всій окупованій частині Херсонщини та Миколаївщини, включно з тими, які перекинули з Криму, не більше сотні одиниць. Частину їх використовують для охорони Кінбурнської коси", — пояснив Волошин.

І ось наразі знову бачимо інформаційну хвилю. Причому її активно розкручують уже не західні ЗМІ, а російські. Всі російські федеральні канали педалюють тему "повернення Херсона" і підготовки до десантної операції. Формальним приводом став удар по мосту, що з'єднує мікрорайон Корабельний з містом. Проте міст не зруйнований. Самі росіяни визнавали, що удари ФАБами по мосту, що з’єднує район Корабел (Острів) із рештою Херсона, не можуть його зруйнувати. А ще, чомусь усі забувають, що, крім автомобільного мосту, там є ще й залізничний міст через річку Кошеву. А логістика ж не буде, навіть якщо вони цей міст знищать, перервана у класичному розумінні. Тоді виникає висновок, що вся ця історія з мостом і, відповідно, можливістю захоплення мікрорайону Корабел це не більше, ніж активні операції в інформаційному просторі.

Росіяни почали з тези, що Росія спробує заблокувати українські війська на острові. Далі розкрутили — мовляв, буде широкомасштабна висадка на правий берег. На тлі цього було ухвалено рішення про евакуацію мешканців. Російські джерела при цьому кажуть, що планують не масштабну операцію, а висадку малих мобільних груп.

Але це — абсолютна нісенітниця.

Ширина Дніпра — понад кілометр. Перекидання навіть розвідувально-диверсійної групи — складне завдання, адже українська розвідка й технічні засоби контролю дозволяють миттєво виявляти такі пересування. На відкритій місцевості, без логістики, такі групи не можуть довго утримуватися — немає ні підвезення боєприпасів, ні евакуації поранених. Ми вже бачили приклад: масштабна українська десантна операція в Кринках завершилася неможливістю закріпитися через постійний вогневий контроль з боку окупаційної армії.

Примітно, що ця нова хвиля інформації з’явилася не випадково, а саме: у момент зустрічі Віткоффа і активізації дипломатичних зусиль США. Відповідно, що активізація, в першу чергу, в інформпросторі й спрямована на США. Мовляв, Росія не відмовилася від повного контролю над Херсонською областю. І це все вкладається в пазли картини РФ.

Таким чином Кремль намагається продемонструвати, що без врахування його "нових територіальних реалій" війна не закінчиться. І що Херсон — не предмет перемовин, а "вже російська земля", з якої РФ не відступить, бо це забороняє Конституція.

Це спроба підняти ставки. РФ чітко показує: або все — або нічого. Вони не готові на жодні поступки, і вся нинішня інформаційна кампанія — лише частина цього сценарію.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.