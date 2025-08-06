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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це не жест РФ у бік Трампа, а намагання зберегти залишки свого ВПК, - Снєгирьов
Ексклюзив

Можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це не жест РФ у бік Трампа, а намагання зберегти залишки свого ВПК, - Снєгирьов

Марина Клюєва
6 серпня, 2025 середа
22:42
Війна з Росією Дмитро Снєгирьов

Західні ЗМІ вчергове пробили дно, коли повідомили, що можлива пропозиція Україні обмеженого перемир’я - це жест РФ в бік Трампа

Зміст

Таку думку висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері Еспресо.

"Внаслідок останніх ударів безпілотників Головного управління розвідки Міністерства оборони і Сил оборони України по території Москви втрати російської економіки тільки внаслідок введення плану "ковер" - 40 мільярдів рублів російських. Аеропорт Шереметьєво на грані банкрутства. То про який жест доброї волі може говорити Москва? (якщо РФ запропонує Україні відмову від далекобійних ударів, - ред.) Це політичний сигнал в першу чергу Москви саме Трампу з приводу того, що дошкільні удари української сторони мають досить серйозний вплив на російську економіку. Нагадаю, внаслідок ударів того ж Головного управління розвідки Міністерства оборони України й інших складових Сил оборони України по нафтопереробних підприємствах Російської Федерації продаж нафти кінцевим споживачам, за даними самої російської сторони, впав на 11%", - сказав він.

Дмитро Снєгирьов зауважив, що надходження в російський бюджет наразі від продажу нафти кінцевим споживачам впало вже на 20%. 

"І до кінця року російські економісти прогнозують дефіцит бюджету на рівні 100 мільярдів. Про які жести доброї волі мовиться. Ще раз повторюю, західні ЗМІ вчергове пробили дно. Причому озвучуючи саме московське бачення, власне, ситуації, таким чином намагаючись унеможливити подальші дошкульні удари з боку України по інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації. Те, що відбувається навіть за останні три дні, проаналізуємо разом. Надефективні удари української сторони по транспортній інфраструктурі на території Російської Федерації, які привели фактично до транспортного колапсу. Волгоградська область, Курсько-Брянська область. Практично паралізоване залізничне сполучення. Про це варто говорити", - зазначив він. 

На думку військового експерт, подальші перспективи російської сторони на тлі того, що скоро Україна може отримати далекобійну зброю, стають все більш незрозумілими.

"Росіяни прекрасно розуміють, що на тлі можливостей Сил оборони України щодо ударів по інфраструктурних об'єктах на території Росії, я нагадую, Німеччина заявила про те, що найближчими тижнями українська сторона отримає не тільки ударні безпілотники з дальністю ураження цілі більше 1500 кілометрів, але й головне - балістичне озброєння українського виробництва. Подальші перспективи російської сторони стають все більш незрозумілими. Мовиться про підприємства ВПК, законі військові об'єкти, інфраструктурні об'єкти на території РФ. Про це варто говорити, і це не сигнал Трампу. Не намагання йому подобатися. Це намагання зберегти залишки власного ВПК і, відповідно, унеможливити нафтопереробну галузь Російської Федерації від впливу українських БПЛА і головне можливих ударів української балістики", - наголосив Дмитро Снєгирьов.

  • 29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів. 
  • Президент США  31 липня оголосив, що його спеціальний представник Стів Віткофф здійснить ще один візит до Росії.
  • Згодом Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф може поїхати до Росії в середу або четвер.
  • 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. За словами глави Білого дому, зустріч була продуктивна.
Теги:
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Росія
політика
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Дональд Трамп
ГУР
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"Вердикт" із Сергієм Руденком
ракетний удар
переговори з РФ
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