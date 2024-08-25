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OPINION

Росіяни плекають "культуру" тортур

Володимир Гевко
25 серпня, 2024 неділя
18:00
Погляд Володимир Гевко

Тортурування росіянами ворогів у війні існують споконвіку, і були зафіксовані відразу одночасно з винайденням засобів для фіксації реальності (жахливої в тому числі)

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Це абсолютно дикий народ із неприховано колективними садистськими нахилами. Їм це справді подобається, це не лише для залякування суперника.

Якось я читав на вікі про польсько-більшовицьку війну 1920 року, і там серед інших ілюстрацій було фото польського капітана Росінскі й того, що з ним зробили ці дикуни. (Це якраз та війна, де "диво на Віслі", участь УНР на боці Польщі й зрада поляків укладанням Ризького миру з більшовиками без попередження своїх українських союзників).

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Якщо цікаво — поґуґліть в картинках "Polish capt. Rosinski", саме фото постити не буду. Це не відрізана голова, але абсолютно хвора психіка дегенератів.

І таке вчиняють люди, яким світова культурна спільнота шиє розкішне вбрання співвітчизників Достоєвського, Чехова і Толстого та носіїв "русской культури".

Але король тупо голий, а в російській "войні і мірє" мир існує лише для того, щоб готуватись до наступної війни.

Джерело

Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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Теги:
Новини
Суспільство
Росія
російська армія
тероризм
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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