Ще під час обстрілів енергетики ми виявили, що росіяни "прив’язують" власні обстріли до інформаційних вкидів. Тоді розгортали історію про те, що "у відключеннях винен уряд" і створювали ці відключення ракетами.

Зараз неозброєним оком можна побачити, що серед цілей російських атак всі українські міста — це спроба тиснути на цивільне населення, щоб погіршити моральний стан.

Є логічним припустити, що інформаційний тиск буде прив’язаний також. Мета — зменшити кількість нових рекрутів ЗСУ та посилити тривожність населення.

Зрештою, ці тези ми зараз бачимо неозброєним оком.

При цьому на нас з вами — кожному споживачу інформації — лежить відповідальність відділити гі*но від родзинок. Чинні інституції не допомагають, а лише погіршують ситуацію. Читайте також: Що робити після масованих атак Росії

Бо про реальний стан справ на фронті ми знаємо хіба з інтерв’ю Чмута та залишків незалежних журналістів. Так ніби ми й так не знаємо — майже в кожного на фронті є родичі чи друзі. Спілкувався недавно — слово в слово зі Чмутом, тільки жорсткіше.

Про реформу ТЦК навіть не починають розмову, хоч про проблеми "всі все знають".

На додаток "правоохоронці" вирішили публічно наїхати на НАБУ та САП, що матиме сумнівні політичні бенефіти і очевидне зменшення рівня довіри до влади загалом (який і так на мінімумі — подивіться соціологію)

Ну, а стратегічні комунікації в цей момент зайняті перестановкою меблів в хрущовці — міністра немає, відповідальних за інформаційну політику, мабуть, шукають, але якось без вогника.

Росіяни (доведено дослідженнями) не придумують нічого нового. Беруть реальні проблеми та перебільшують їх. Боротися з цим дуже складно. Проблеми треба вирішувати.