Що робити після масованих атак Росії
Росіяни - проти тилу в першу чергу - ведуть психологічну війну. Так, фізичні збитки є і вони неминучі. Але ціль номер один — зламаний дух і психіка
Тому в них і "збігаються" сюжети про "мільярди дронів" (і їх розгін) і масовані атаки.
Гібридна війна як вона є.
Ніжно підхоплений нашими дурнями сюжет роспропаганди — це прям топ деградації. Ви б ще про розпʼятого хлопчика репостили "достовірне джерело".
Звісно, росіяни будуть щось намагатися виробляти. Тим більше зі складною технікою у них не дуже, тому будуть концентруватися на зброї терору, яку нам треба нейтралізовувати максимально ефективно. Хоча і прильоти будуть до кінця війни.
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Але ще більше вони будуть намагатися сіяти зневіру, паніку і ворожнечу. А для цього треба тиснути на психіку. Ті, хто їм допомагає, — шкодять Україні. Це треба чітко усвідомлювати. Ідентифікувати таких і нейтралізовувати.
Росія не може перемогти Україну на полі бою. Але намагатиметься до останнього перемогти у нас в голові.
Відповідь на це — дочекатися відбою і йти на роботу.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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