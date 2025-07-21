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OPINION

Що робити після масованих атак Росії

Юрій Богданов
21 липня, 2025 понедiлок
10:01
Погляд

Росіяни - проти тилу в першу чергу - ведуть психологічну війну. Так, фізичні збитки є і вони неминучі. Але ціль номер один — зламаний дух і психіка

Зміст

Тому в них і "збігаються" сюжети про "мільярди дронів" (і їх розгін) і масовані атаки. 

Гібридна війна як вона є.

Ніжно підхоплений нашими дурнями сюжет роспропаганди — це прям топ деградації. Ви б ще про розпʼятого хлопчика репостили "достовірне джерело".

Звісно, росіяни будуть щось намагатися виробляти. Тим більше зі складною технікою у них не дуже, тому будуть концентруватися на зброї терору, яку нам треба нейтралізовувати максимально ефективно. Хоча і прильоти будуть до кінця війни.

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Але ще більше вони будуть намагатися сіяти зневіру, паніку і ворожнечу. А для цього треба тиснути на психіку. Ті, хто їм допомагає, — шкодять Україні. Це треба чітко усвідомлювати. Ідентифікувати таких і нейтралізовувати. 

Росія не може перемогти Україну на полі бою. Але намагатиметься до останнього перемогти у нас в голові. 

Відповідь на це — дочекатися відбою і йти на роботу.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
тероризм
Війна з Росією
безпілотник
Здоров'я
ракетний удар
пропаганда
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