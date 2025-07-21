Тому в них і "збігаються" сюжети про "мільярди дронів" (і їх розгін) і масовані атаки.

Гібридна війна як вона є.

Ніжно підхоплений нашими дурнями сюжет роспропаганди — це прям топ деградації. Ви б ще про розпʼятого хлопчика репостили "достовірне джерело".

Звісно, росіяни будуть щось намагатися виробляти. Тим більше зі складною технікою у них не дуже, тому будуть концентруватися на зброї терору, яку нам треба нейтралізовувати максимально ефективно. Хоча і прильоти будуть до кінця війни.

Але ще більше вони будуть намагатися сіяти зневіру, паніку і ворожнечу . А для цього треба тиснути на психіку. Ті, хто їм допомагає, — шкодять Україні. Це треба чітко усвідомлювати. Ідентифікувати таких і нейтралізовувати.

Росія не може перемогти Україну на полі бою. Але намагатиметься до останнього перемогти у нас в голові.

Відповідь на це — дочекатися відбою і йти на роботу.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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