Причому начебто ураження завдала якась "ракета в результате воздействия средств ПВО" агресора яка нібито "на конечном участке отклонилась от траектории полета". Це "офіційна заява" воєнного відомства агресора.

Попри те, що самі окупанти заявляють, що пляжі Учкуївки, розташовані буквально за кілометр біля декількох важливих воєнних об'єктів агресора, не були метою нібито "ракетного обстрілу", а тому єдиною реальною причиною заявленого ураження пляжу є робота ППО агресора, залишається визначити ступінь провини окупаційної "адміністрації" в ситуації.

І справа навіть не в тому, що в Учкуївці, як "раптово виявилося", закриті чи відсутні бомбосховища, та що там не було власне й сигналу повітряної тривоги.

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Нагадаю, що окупанти цілком спокійно "забороняють" присутність цивільних осіб на пляжах Криму там та коли, де їм ця присутність невигідна. Прикладами є описані Association of Reintegration of Crimea ситуації 2023-2024 років на заході Криму та на узбережжі Керченської протоки.

Але цього не було у Севастополі, зокрема в Учкуївці, де агресор свідомо використовує "курортний сезон" як у форматі пропаганди, так і у вимірі живого щита, на третій рік масштабної війни.

Нагадаю, що на відміну від севастопольського населення, мешканців, до прикладу Білгорода, окупанти з прифронтової зони вивозять. Бо це їхні люди.

Таким чином, саме окупанти, активно сприяючи приїзду та розміщенню з "рекреаційною метою" населення у прифронтовий Севастополь, та не тільки не закриваючи його пляжі, а й всіляко стимулюючи осіб там перебувати, при цьому постійно імітуючи "режим мирного часу", активно формують відповідні ризики.

Обов'язком окупантів, відповідно до Женевських конвенцій, було: з 2022 року мінімізувати взагалі прибуття будь-яких "туристів" до Севастополя та постійно інформувати населення про об'єктивно найбільш небезпечні зони, насичені російською ППО - такі як пляжі Північної сторони міста та район мису Фіолент - та надати можливість охочим евакуйовуватися.

Але щось мені підказує, що й надалі цей ганебний піар агресора на "живому щиті" буде тривати.

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Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор

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