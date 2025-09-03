Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Армія окупантів не здатна виконати жодного завдання Путіна
OPINION

Армія окупантів не здатна виконати жодного завдання Путіна

Мирослав Гай
3 вересня, 2025 середа
10:04
Погляд

Через інформаційну істерію, яка хвилями проноситься останнім часом через інфопростір України, доводиться повторювати та згадувати прості істини, звертатися до логіки та здорового глузду

Зміст

Збройні сили РФ, ФСБ, та всі інші силові структури Російської Федерації неспроможні сьогодні, при нинішньому стані справ, підтримці України партнерами тощо, виконати військово-політичні задачі Путіна.

Війна на полі бою зайшла у глухий кут.

Протягом останніх трьох років силові структури РФ змогли виконати тільки одну серйозну утилітарну задачу Путіна — захопити сухопутний перехід в Крим. При цьому забезпечити ефективний контроль та безпеку цього району не змогли, він знаходиться під постійним ураженням Сил Оборони України.

Усі інші завдання РФ не змогла вирішити.

Ані стратегічної задачі — зміни влади в Україні у 2022, ані оперативні завдання з виходу на адміністративні кордони Донецької та навіть Луганської області, ані створення буферної зони в Чернігівській, Сумській та Харківській областях, ані повне знищення критичної інфраструктури та українського ВПК, можна продовжувати нескінченно...

Читайте також: Вічні перемовини: з Путіним ні про що домовитися неможливо

Жодної реальної поставленої задачі оперативного та стратегічного рівня, окрім захоплення Криму, Донецька та Луганська у 2014, сухопутного коридору в Крим, який знаходиться під вогневим контролем ВСУ та знищенням міст на лінії ЛБЗ за довгі роки. Все.

Тактичні успіхи, які нам намагаються втюхати, як оперативні, є результатом колосальних зусиль, вкладених ресурсів та неймовірних втрат, яких не було навіть в Радянському Союзі. Упир Сталін обертається в труні. 

Втрати за мільйон сімдесят тисяч убитими та пораненими, більше ніж за Афган, більше ніж за Чечню, Грузію... За ніщо...

Російська Федерація неспроможна не тільки захопити та ефективно поглинути всю Україну, але й встановити ефективний контроль на окупованих територіях, як і на власних, що продемонструвала Курська операція.

Завдання України та українців вижити та втримати Державу.

Якщо будуть мирні домовленості, режим припинення вогню, миротворчий контингент тощо — добре, хоча я в це не вірю.

Але ми маємо думати не про це, а про те, як жити так, ніби у світі немає нікого окрім України та РФ, що перед нами одвічний ворог, якому немає місця на цій Землі і який торгується за паузу у війні лише для того аби обдурити, підкупити, приспати, набратися нових сил, зробити роботу над помилками та знову напасти. І причиною тому є не Путін, а вся Російська Імперія.

Майбутньою запорукою безпеки України мають стати не міфічна 5 стаття НАТО, а власний ОПК, тотальна військова повинність, як в Ізраїлі, потужна дипломатія, як запорука підтримки наших партнерів.

Ми маємо стати найозброєнішою, наймобілізованішою, найсамостійнішою демократією у Світі, без огляду на думки та інтереси інших.

Це прості істини, які має розуміти будь-який п'ятирічний українець, де б він не народився.

І кожен українець у світі, має знати, що незалежно від місця народження, первинної мови на якій він говорить, громадянства, якого він набув добровільно чи під примусом, має право отримати громадянства України, яка його чекає, якщо він готовий знати мову та служити у резерві Української армії та бути готовим захищати Батьківщину.

Ось такі прості речі, які рятують життя.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Крим
Володимир Путін
військові
російська армія
ЗСУ
ФСБ
Війна з Росією
окуповані території
втрати окупантів
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
Путін в Кремлі
Автор Анатолій Буряк
31 серпня, 2025 неділя
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Київ
+20.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.13
    Купівля 41.13
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 47.91
    Продаж 48.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
3 вересня
11:32
погода, опади, дощь
На заході — грози, на решті території — сонячно: прогноз погоди на 4 вересня від Наталії Діденко
11:17
Сили Оборони відкинули росіян поблизу Товстого на Донеччині, - DeepState
11:07
Ексклюзив
Трамп і Путін
"Тенденцію "Путін рукопожатний" задав саме Трамп": експертка Бутирська про візит російського диктатора до Китаю
10:49
Володимир Зеленський
"Через відсутність достатнього тиску РФ продовжує агресію": Зеленський відреагував на масований обстріл України у ніч на 3 вересня
10:39
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується завдяки сонячній погоді: ситуація в енергосистемі 3 вересня
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:25
В Україну прибув міністр оборони Британії Джон Гілі
10:18
Ексклюзив
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Гадаю, що скоро підозрюваний у вбивстві Парубія почне змінювати свої покази, - журналіст Савельєв
10:10
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
09:57
МВФ
Ранок провели у бомбосховищі: до Києва прибула місія МВФ
09:56
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Путіна і Кім Чен Ина у підготовці змови проти США: у Кремлі відреагували
09:37
нафта ембарго санкції
Єрмак: США ввели санкції проти мережі компаній, які допомагали РФ та Ірану обходити санкції
09:34
Оновлено
Укрзалізниця попередила про затримку понад 20 поїздів через пошкодження залізничної інфраструктури
09:30
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 166 боїв: на Покровському захисники зупинили 39 ворожих атак
09:25
Ексклюзив
атака дронами, шахед, герань
Росіяни розбудовують Донецький та Керченський аеропорти під пускові майданчики для "шахедів", - авіаексперт Храпчинський
09:19
ЗСУ, ППО
Нічна атака РФ на Україну: Сили ППО знешкодили 430 БПЛА і 21 ракету
09:17
Олександр Сирський
Сирський провів нараду щодо безпеки військових у навчальних центрах
08:57
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами та ракетами: на Кіровоградщині є постраждалі й пошкоджено залізничну інфраструктуру, у низці областей лунали вибухи
08:53
Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
08:03
OPINION
Чи здатен Трамп усвідомити масштабність викликів
07:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 780 військових, танк і 41 артсистему
07:14
ВМС знищили російський швидкісний катер з окупантами на борту
06:39
Літак. авіація, Польща
Польща підіймала авіацію на тлі атаки Росії на Україну
01:05
Пресреліз
Погода з Наталкою Діденко
Наталка Діденко про підсумки літа та погоду на 3 вересня
00:54
Call of Duty: Modern Warfare II 
Розробники Call of Duty уклали угоду щодо екранізації відеогри
2025, вiвторок
2 вересня
22:56
Дональд Трамп
"Побачимо, що вони зроблять": Трамп сказав, що ретельно спостерігає за діями РФ і України
22:31
Ексклюзив
Янукович Путін
Є декілька причин, чому Путін знову витягнув Януковича, - Рибачук
22:11
Оновлено
Михайло-Віктор Лемберг
Син підозрюваного у вбивстві Парубія - герой Бахмута, який вважається зниклим безвісти - мати
21:39
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
Нас вводять в оману, розповідаючи про гарантії безпеки, - дипломат Хара
20:53
Ексклюзив
Андрій Парубій
Росіяни працюють по тих, кого вони самі призначили в чомусь винними, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко про вбивства Парубія і Фаріон
20:48
Під час незаконного перетину кордону в Одеській області загинув українець, - ДПСУ
20:41
Ексклюзив
Запорізька АЕС під окупацією: плани Росатома, роль МАГАТЕ та глобальний атомний вплив Росії
20:39
Оновлено
російський диктатор Володимир Путін
Путін заявив, що нібито готовий до співпраці на ЗАЕС у тристоронньому форматі зі США та Україною. Міненерго відреагувало
20:30
Засідання Галицького райсуду Львові, обрання запобіжного заходу підозрюваному в убивстві Андрія Парубія
"Розповідь підозрюваного у вбивстві Парубія про люблячого батька — вигадка і легенда", - Микола Княжицький
20:29
Зеленський
Групи дронів РФ у нашому небі - акомпанемент заявам РФ з Китаю: Зеленський заявив, що Україна відповідатиме на удари
20:03
OPINION
Саміт у Шанхаї: Китай офіційно заговорив про заміну ООН
20:03
Поштомат "Нової пошти"
"Нова пошта" попередила про тимчасовий збій в онлайн-сервісах
19:50
Фрідріх Мерц
Мерц запропонував провести зустріч Зеленського і Путіна у Женеві
19:40
Марк Рютте
"Не будьмо наївними": Рютте заявив, що російській ракеті потрібно 5-10 хвилин, аби долетіти до Гааги
19:10
Zoom
Zoom блокував користувачів прифронтових регіонів: на запит України платформа відновила доступ для сфери освіти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV